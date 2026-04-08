Yellow butter: kolor wiosny i lata 2026. W Medicine, Reserved i Modivo - perełki jak z Instagrama

Butter yellow to odcień, który działa inaczej niż klasyczna żółć: nie kontrastuje a miękko stapia się ze stylizacją. Jest jak filtr: rozjaśnia cerę, "wygładza" cały outfit i sprawia, że nawet proste zestawy wyglądają lepiej. Najłatwiej łączyć go z bielą, jasnym denimem, szarością i beżami, bo wtedy nie traci swojej lekkości. Dobrze wygląda też przy złotej biżuterii.

Medicine ma masełkowy sweter. Infuencerki uwielbiają takie nosić

Ten sweter wygląda jak apetyczny, ale lekki krem z nutą cytryny. Dzięki temu nie "gryzie się" z cerą i nie "krzyczy". Luźny krój sprawia, że można go nosić zarówno do jasnych spodni, jak i do klasycznego denimu - w obu wersjach wygląda lekko. Najlepiej wypada w total looku z elementami kremowymi lub ecru, bo wtedy kolor w pełni pokazuje swoją miękkość. To dobry wybór dla tych z nas, które w swych garderobach nie mają jeszcze nic masełkowego... Wystarczy spojrzeć na Instagram, by przekonać się, że to jedno z uwielbianych ubrań influencerek.

Masełkowy sweter Fot. screen ze strony Medicine

Koszula yellow butter. Świeża alternatywa dla klasycznej bieli

Ta koszula działa trochę jak biała, ale daje cieplejszy i ciekawszy efekt. Odcień przypomina krem waniliowy - delikatny, ale widoczny, szczególnie w zestawieniu z bielą lub jasnym denimem. Prosty fason pozwala stylizować ją na wiele sposobów: wpuszczoną w spodnie, rozpiętą na topie albo z podwiniętymi rękawami. Dobrze wygląda też pod marynarką, bo nie jest tak kontrastowa jak śnieżna biel.

Koszula yellow butter Fot. screen ze strony Reserved

Torebka w odcieniu yellow butter. Kiedy szukasz dodatków w najmodniejszym kolorze sezonu

Ten odcień sprawdzi się również na obuwiu oraz dodatkach. To świetna opcja dla tych z nas, które obawiają się chłodnych pasteli w postaci na ubraniach. Czy to z powodu ciepłego typu urody, czy to dlatego, że w ogóle źle się czują w jasnych kolorach. Torebka yellow butter w tej sytuacji będzie świetnym wyborem. To model marki Jenny - idealny na wiosnę i lato. Kosztowała 309 złotych, ale w promocji -51 procent kupisz ją teraz za 149,99 złotych.