Śliczne koszule z Zary i H&M - błękitne w paski będą królować w trendach na lato 2026

Paski? Zawsze! W sezonie wiosna-lato 2026 nosimy je jednak swobodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Luźne fasony i miękkie tkaniny - koszula ma wyglądać jakbyś "niedbale" narzuciła ją na siebie w biegu niż koszula sztywna, nudna i "dopięta na ostatni guzik". W poszukiwaniu koszuli idealnej... Wybierz tę z Zary, jeśli lubisz efekt oversize i wyraziste ubrania. Postaw na tę z Reserved, jeżeli cenisz klasykę i nowoczesność w jednym (oraz lubisz promocje). A koszulę z Sinsay - wrzuć do koszyka, jeśli jeśli zależy ci na modnym, lekkim looku w stylu Instagrama i dobrej cenie.

Koszula z Zary: luźny krój i wyraziste paski. Wysmukla sylwetkę w świetnym stylu

Model z Zary ma wyraźnie oversize’owy krój i dłuższy tył, dzięki czemu świetnie wygląda w ruchu i nie opina sylwetki. Dodatkowo, wyraźne paski wysmuklają, a rozcięcia po bokach sprawiają, że można ją nosić na kilka sposobów: wpuszczoną z przodu, luźno puszczoną albo jako lekką narzutkę. To koszula, która najlepiej wygląda w prostych zestawach: proste jeansy, czarne spodnie lub nawet kolarki i... sandały lub baleriny. Stylizacja z nią w roli głównej nie potrzebuje dodatków.

Reserved ją przecenił. Jasna koszula z bawełny oksford w zielone paski - teraz taniej o 44 procent

Ten model to klasyka w lekkim, letnim wydaniu. Prosty krój, obniżona linia ramion i sztywniejsza bawełna sprawiają, że koszula dobrze trzyma formę, ale nie wygląda formalnie. Zielone paski na białym tle odświeżają stylizację i dobrze łączą się z jasnymi kolorami. Cena? O 44 procent niższa. Teraz można kupić tę koszulę za 55,99. Najlepiej wygląda z białymi szortami, jasnym denimem albo czarnymi spodniami - wtedy zielono-szałwiowy pasek jest najbardziej widoczny i działa najpiękniej.

Sinsay: biel, błękit i lekkość. Vibe prosto z Insta

Koszula z Sinsay to najbardziej "instagramowy" wariant z całej trójki. Błękitno-białe paski, miękki materiał i klasyczny fason, który łatwo stylizować. Kosztuje grosze, a sprawdzi się zawsze i wszędzie tam, gdzie liczy się świeżość i lekkość. Na spacerze, kawie na mieście, w pracy też... Najlepiej łączyć ją z jasnymi jeansami, spódnicą midi albo lnianymi spodniami. Wystarczy podwinąć rękawy i lekko rozpiąć górne guziki, żeby uzyskać efekt niewymuszonego luzu.

