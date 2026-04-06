Kurtki outdoorowe naszpikowane technologiami. Decathlon, 4F i Columbia kuszą cenami

Majówka i lato coraz bliżej, a ty wciąż szukasz kurtki, która poradzi sobie z chłodnymi porankami w górach lub kaprysami pogody podczas spacerów? Te modele łączą funkcjonalność, styl i wygodę, zapewniając komfort w każdych warunkach. Co więcej, są dostępne w wyjątkowych cenach, co jest nie bez znaczenia przed sezonem urlopowym.

Ta kurtka to bestseller w Decathlonie: ma ponad 5 tys. pozytywnych opinii. Teraz kupisz ją za ułamek ceny!

Marka, znana z niezawodności w trudnych warunkach, zaprojektowała kurtkę, która z powodzeniem może towarzyszyć ci nawet zimowych wędrówkach. Dzięki zastosowanej technologii, kurtka zapewnia ochronę do -10°C, co czyni ją świetnym wyborem na majówkę w górach. Jest również wodoodporna, co gwarantuje komfort nawet podczas deszczowych dni. Ponadto, miękka podszewka zapewnia odpowiednią termoregulację, więc niezależnie od warunków pogodowych, będziesz czuć się komfortowo. Nie bez powodu to hit w Decathlon - ma 5,5 tys. pozytywnych opinii! Co więcej, w tej chwili dostępna jest w promocji - kosztuje 149,99 zł.

Kurtka trekkingowa Fot. screen ze strony Decathlon

Śliczna kurtka turystyczna marki 4F. Oddychająca, lekka i stylowa

Jeśli poszukujesz kurtki, która chroni przed wiatrem, ale nie obciąża ani nie pogrubia zbędnym wypełnieniem, kurtka 4F będzie idealnym wyborem. Ta lekka i wiatroodporna kurtka trekkingowa jest wykonana z membrany o wodoodporności 5000 mm, co oznacza, że sprawdzi się w warunkach średniej wilgotności. Dzięki oddychającemu materiałowi, kurtka wspomaga naturalną wentylację, zapobiegając przegrzewaniu się ciała, co jest istotne zwłaszcza podczas intensywnych wędrówek. Dodatkowo, nowoczesny design z charakterystycznym logo 4F sprawia, że świetnie sprawdza się nie tylko na szlaku, ale i w codziennych aktywnościach.

Kurtka trekkingowa Fot. screen ze strony 4F

Kurtka marki Columbia: minimalistyczna i uniwersalna. I ten kolor!

Kurtka Columbia to prawdziwy klasyk, który wpasuje się w każdy krajobraz. Jest to model, który z powodzeniem sprawdzi się podczas spacerów. Jej prosty, ale funkcjonalny design zachwyca, a lekkie wykonanie sprawia, że jest niezwykle komfortowa. Model ten wyróżnia się także wodoodporną powłoką, dzięki której zyskasz ochronę przed lekkim deszczem. Co więcej, funkcjonalne kieszenie i kaptur, który można regulować, sprawiają, że kurtka jest praktyczna, a jej nowoczesny krój sprawdzi się również w miejskim stylu. Kolor - piękny!

