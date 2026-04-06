Agnieszka Woźniak-Starak udowadnia, że jeansy wide leg wciąż są modne. Nogi wyglądają obłędnie

Agnieszka Woźniak-Starak to bez wątpienia jedna z najbardziej stylowych Polek, a jedna z jej ostatnich stylizacji na wiosnę idealnie wpisuje się w trend na wide leg. Dziennikarka, znana ze swojej elegancji, w jednym z odcinków "Pytanie na śniadanie" zaprezentowała jeansy typu wide leg, które połączyła z białą koszulą w błękitne paski oraz brązowymi czółenkami na obcasie. I ten stylowy krawat! Czy trzeba dodawać, że wyglądała jak milion dolarów?

REKLAMA

Jeansy wide leg na co dzień. Zamiast rurek czy flare

Spodnie typu wide leg to świetny wybór na każdą okazję. Zamiast ciasnych jeansów, postaw na te, które zapewnią ci wygodę przez cały dzień. Jeansy wide leg doskonale wyglądają z koszulami, bluzkami czy T-shirtami, a odpowiednio dobrane buty, takie jak baleriny, mokasyny czy sneakersy, dopełnią całą stylizację. Jeśli chcesz uzupełnić swoją garderobę o spodnie w tym stylu, sprawdź propozycje z popularnych sieciówek. Ogromny wybór tych spodni oraz fakt, że noszą je gwiazdy to dowody, że prędko nie przestaną być modne.

Najfajniejsze modele jeansów z sieciówek. Reserved, H&M i Sinsay czekają spodnie idealne

Pierwsza propozycja? Dżinsy z Reserved. Idealne dla osób, które szukają czegoś, co łączy wysoką jakość z modnym krojem. Model wide leg wwykonany jest z bawełny, co zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. Ich szerokie nogawki i klasyczny fason sprawiają, że te spodnie świetnie pasują do wielu stylizacji, zarówno casualowych, jak i eleganckich. Oznaczenie Premium Quality oznacza, że materiał jest wyjątkowo trwały, a krój idealnie podkreśla sylwetkę. Cena: 129 złotych.

Jeansy wide leg

Drugi model, który warto wziąć pod uwagę to Ample Low Rise Loose Wide Leg z H&M. Te dżinsy z niskim stanem mają luźny fason i dłuuugie nogawki, co świetnie pasuje do stylizacji pełnych luzu.Zostały uszyte z grubego denimu z ekologicznej bawełny i recyklingowanej bawełny, dzięki czemu są nie tylko modne, ale i przyjazne dla środowiska. Cena: 259,99 zł.

Jeansy wide leg

Trzeci model, który zwraca uwagę to jeansy wide leg z Sinsay. Jeśli szukasz czegoś tańszego, ale równie modnego, koniecznie zerknij na tę parę. Wykonane w 99 proc. z bawełny (1 proc. to elastan) zapewniają wygodę i elastyczność. Ciemny odcień niebieskiego oraz klasyczny krój sprawiają, że te spodnie będą pasowały do wielu różnych stylizacji, od casualowych po bardziej eleganckie.

