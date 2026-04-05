Lasocki i Rieker mają najwygodniejsze sandały na świecie. Stopa w nich oddycha i odpoczywa

Sandały sandałom nierówne i zapewne przekonała się o tym każda z nas. W poszukiwaniu niezawodnych sandałów szczególnie ważny jest maksymalny komfort. Który wcale nie musi oznaczać rezygnacji z piękna butów.

Sandały Rieker to komfort i styl. System Rieker Antistress doceniło już wiele z nas

Sandały Rieker to wygodna i styl w jednej parze. Innowacyjny system Rieker Antistres zapewnia wyjątkową lekkość i komfort noszenia przez cały dzień, dlatego te sandały są idealnym wyborem dla osób szukających obuwia na co dzień. Dzięki miękkiej wyściółce i elastycznej podeszwie, model ten doskonale dopasowuje się do stopy, minimalizując nacisk i zmniejszając zmęczenie nóg. Ich subtelna, klasyczna kolorystyka (beż i delikatny, pastelowy róż wpadający w fiolet) sprawia, że sandały te łatwo wkomponują się w wiele wiosennych i letnich stylizacji. Doskonale będą pasować do sukienek w stylu boho, jak i do casualowych zestawów z dżinsami czy szortami. Pięknie korespondować będą z ubraniami i dodatkami w takich kolorach jak biel, pastele, niebieski czy szarości.

Sandały Rieker Fot. screen ze strony CCC

Nowość marki Lasocki: sandały wymarzone na lato. Lekkie i eleganckie

Te sandały od Lasockiego to nowość, która właśnie trafiła do CCC. Komfortowe buty charakteryzują się lekką, ale solidną podeszwą, która zapewnia wygodę na każdym kroku. Ich klasyczna, ale nowoczesna konstrukcja z paskami w odcieniach brązu i beżu idealnie wpisuje się w letnie trendy, łącząc styl z praktycznością. Dzięki regulowanemu zapięciu na rzep, sandały dopasowują się do stopy, zapewniając stabilność i komfort. Lasocki postawił na modny wygląd, który świetnie komponuje się z wieloma stylizacjami. To sandały stworzone do lekkich, letnich sukienek, ale również do prostych białych spodni czy szortów. Ich neutralne kolory sprawiają, że będą pasować do różnych odcieni odzieży, od jasnych pasteli po klasyczne granaty i czerń.

Sandały Lasocki Fot. screen ze strony eobuwie.pl

Sportowe sandały Columbia. Teraz w promocji i aż o 100 złotych taniej

Sandały Columbia to idealny wybór na aktywne dni w wiosenno-letnim sezonie 2026. Te buty, które dotychczas kosztowały 299,99 zł, a teraz możesz mieć za 199,99 zł, dzięki promocji w Martes Sport. To świetna okazja, by zaoszczędzić i cieszyć się niezrównanym komfortem! Dzięki solidnej podeszwie, która zapewnia przyczepność na różnych nawierzchniach, sandały Columbia są doskonałym wyborem na spacery, wędrówki czy weekendowe przygody. Ich sportowy design, z regulowanymi paskami, pozwala na precyzyjne dopasowanie do stopy, zapewniając komfort przez cały dzień. I świetnie komponując się z dżinsami, szortami czy sportowymi legginsami.