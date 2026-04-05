Buty Vans to ikona streetwearu. Teraz są w świetnych cenach

Vans to marka, która na stałe wpisała się w historię mody. Z kolejnymi odsłonami swoich kultowych modeli, firma udowadnia, że buty mogą łączyć klasykę i nowoczesność. Te buty mogą zaskakiwać nie tylko wygodą, ale też kolorami i printami. Dlatego jeśli szukasz komfortu w świetnym stylu - postaw na stare Vansy (zwłaszcza jeśli masz szeroką stopę i zwykle sneakersy czy trampki nie sprawdzają się podczas dłuższych spacerów)

REKLAMA

Te Vansy to nowa wersja modelu znanego z 1998 roku. Idealne buty na wiosnę

Buty Vans Knu Skool to nawiązanie do kultowego modelu Old Skool z 1998 roku, który stał się symbolem mody lat 90. Wzbogacone o szerokie sznurowadła i grubszy język te sneakersy łączą estetykę z kiedyś z nowoczesnymi akcentami. Dzięki wytrzymałej wulkanizowanej podeszwie i wygodnemu wykończeniu, Knu Skool oferują niezrównaną wygodę, a jednocześnie pozostają ikoną streetwearowego stylu. To model, który świetnie wpisuje się w stylizacje inspirowane latami 90., ale z odrobiną współczesnego charakteru. Doskonale komponują się z dżinsami typu baggy lub krótką spódnicą, tworząc nonszalancki, ale stylowy look.

Vansy Fot. mat. prom. / Vans

Vansy w kwiaty. Wymarzone na spacery za miastem i nie tylko

Vansy w kwiaty? A dlaczego nie? To znów duet klasyki z nowoczesnym twistem. Czarny kolor w zestawieniu z subtelnym, kwiatowym motywem nadają tym sneakersom wyjątkowego, ale wciąż uniwersalnego charakteru. Dzięki wulkanizowanej podeszwie i charakterystycznym przeszyciom, zachowują swoją tradycyjną, ponadczasową formę. Kwiatowy wzór to świetny sposób na dodanie odrobiny świeżości do codziennych stylizacji, idealnych zarówno do dżinsów, jak i lekkich sukienek. To buty, które wyróżnią cię z tłumu, ale zawsze będą pasować do całej gamy casualowych outfitów.

Vansy w kwiaty Fot. mat. prom. / CCC

Vansy nie muszą być czarno-białe. Mogą być... pastelowe

Jeśli szukasz butów, które dodadzą koloru twojej wiosennej i letniej garderobie, Vansy w odcieniu pastelowego różu będą idealne. Róż i biały pasek tworzą balans między subtelnością a energią sportowych butów. Do tego dochodzi brązowa podeszwa, która sprawia, że robi się jeszcze bardziej ciekawie. Idealnie pasują do zwiewnych sukienek, kolorowych szortów czy dżinsów - ale i do brązowych ubrań, które nie przestają być modne (i wcale nie chodzi wyłącznie o brązowe, sportowe bluzy).

Pastelowe Vansy Fot. mat. prom. / CCC

