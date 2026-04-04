Trampki Converse to hit na wiosnę i lato. Zgrabne, wygodne i pasują do wszystkiego

To wciąż kultowe trampki, ale w zupełnie innej odsłonie. Chodzi o to, że mogą być nie tylko wygodnymi butami, ale częścią stylizacji, która przyciąga uwagę. Medicine, Converse i Roxy pokazują, że nawet tak prosty model może wyglądać zupełnie inaczej niż zwykle. W tym sezonie nie boimy się cholewek, ani wyraźniejszych platform. Nie mówiąc o kolorach czy printach, które w pełni harmonizują z naszym ulubionym stylem. Bez względu na to, czy biegniemy do na spotkanie ze znajomymi czy wybieramy się na spacer lub na rowerową przejażdżkę.

Trampki na wiosnę z Medicine. W świetnym, miejskim stylu

Trampki z Medicine zwracają uwagę nieco masywniejszą podeszwą. I to właśnie ona nadaje im bardziej modowego, streetowego charakteru. Neutralne odcienie beżu sprawiają, że bardzo łatwo dobrać do nich spodnie, spódnicę, sukienkę i w ogóle cały outfit. Te trampki świetnie pasować będą z szerokimi spodniami, jeasnami i klasyczną sukienką koszulową. Jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że są teraz w promocji -41 procent i można je kupić za niecałą stówkę. A wyglądają wyjątkowo solidnie.

Trampki na wiosnę

Conversy w kwiaty to wiosna i lato w czystej postaci. Pełne wdzięku, ale i charakteru

Converse to marka, którą z pewnością warto wziąć pod uwagę wybierając nowe trampki. W tym przypadku kwiatowy print sprawia, że buty prezentują się wyjątkowo lekko i wiosennie. Te trampki będą świetne do jeansów i koszuli albo sukienki. I na nie też jest promocja - na eobuwie.pl są teraz tańsze o 35 procent. Oznacza to, że ich wcześniejsza cena 419,99 złotych spadła do 269,99 złotych.

Konwersy w kwiatki

Trampki w ultra modnym, masełkowym odcieniu. Wymarzone na wiosnę i lato 2026

Trzecia propozycja to trampki Roxy w bardzo modnym, masełkowym odcieniu. To kolor, który pojawia się teraz wszędzie, od ubrań po dodatki. Jest delikatny i jasny, ale jednocześnie bardziej interesujący niż klasyczna biel. Dzięki temu buty wyglądają lekko i nowocześnie, a do tego nadal pasują do większości stylizacji. Te trampki to idealna propozycja na co dzień. Do jeansów, spodni lnianych czy lekkich sukienek. Prócz tych masełkowych, w CCC są również trampki w kolorach różowym i niebieskim. Cena: 129 złotych.

