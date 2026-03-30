Film "Drama", w którym w rolach głównych możemy zobaczyć Zendayę i Roberta Pattinsona, opowiada historię pozornie idealnej pary. Zakochani przechodzą jednak kryzys, gdy na kilka dni ich przed ślubem na jaw wychodzą pewne tajemnice. Z okazji polskiej premiery produkcji w poniedziałek, 30 marca, odbyło się medialne wydarzenie z udziałem gwiazd. Tak zaproszeni zaprezentowali się na czerwonym dywanie.

Gwiazdy postawiły na czerń i biel z okazji premiery filmu. Tak olśniły na ściance

Jedną z zaproszonych na wydarzenie była Marcela Leszczak. Celebrytka przybyła na premierę w dość odważnym stroju - prześwitującej bluzce z długim rękawem, którą zestawiła z eleganckimi, białymi spodniami. Z dodatków zdecydowała się na czarną torebkę na ramię oraz białe szpilki. W białej stylizacji zaprezentowała się także Weronika Rosati. Aktorka pozowała na ściance w jasnej bluzce i długiej spódnicy, do których dobrała ciekawą, srebrną torebkę.

Na czarną kreację z białym akcentem postawiła tego wieczoru również Alżbeta Lenska. Aktorka miała na sobie sukienkę oraz kozaki, do których założyła białą, koronkową narzutkę. Całość wyglądała dość interesująco. Na bardziej klasyczne opcje zdecydowali się także Robert Górski i jego żona Moniką Sobień. Kobieta ubrała białe spodnie, czarną bluzkę oraz czarną, skórzaną kurtkę, podczas gdy jej ukochany przybył na imprezę w czarnym, luźnym garniturze.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach w związku z premierą filmu, dużo mówi się o kreacjach Zendayi, w których prezentuje się na wydarzeniach związanych z produkcją. Zważając na fakt, iż aktorka wciela się w pannę młodą, na poszczególnych wydarzeniach była ubrana w "coś starego" - sukienkę od Vivienne Westwood, w której pokazała się jeszcze w 2015 roku, w "coś nowego" - customową suknię od Louis Vuitton oraz "cos pożyczonego" - czarną suknię projektu Giorgio Armaniego, którą faktycznie miała pożyczyć od samej Cate Blanchett. Wciąż brakuje nam jednak "czegoś niebieskiego", by Zendaya w pełni dopełniła "wymagania" ślubnego przesądu.