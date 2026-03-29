Marcela Leszczak rozpoczęła karierę modelingową w młodym wieku i szybko zyskała uznanie dzięki profesjonalizmowi i naturalnej urodzie. Jako influencerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje zdjęcia, relacje z podróży i kulisy swojej pracy. Dzięki temu utrzymuje bliski kontakt z fanami i inspiruje ich do dbania o siebie. W najnowszym wywiadzie modelka podzieliła się swoimi sposobami na pielęgnowanie sylwetki.

Marcela Leszczak zdradza tajemnice swojej diety i dbania o sylwetkę. Z czego zrezygnowała?

W rozmowie z Plejadą Marcela Leszczak opowiedziała, jak na co dzień dba o swoją sylwetkę. Zdradziła przy okazji, jaki rodzaj produktów przysparza jej kłopotów. - Nie służy mi gluten, nie służy mi nabiał, ale go spożywam na własną odpowiedzialność. Kompletnie zero fast foodów. Jeszcze kiedyś robiłam sobie takie cheat days, teraz w ogóle tego nie mam. Zero fast foodów. Co więcej - nie lubię - mówiła modelka.

Leszczak podkreśliła jednak, że jej dieta nie ogranicza się tylko do sałatek. - Dużo diety śródziemnomorskiej. Jem czerwone mięso, wołowinę. Nie jem wieprzowiny, więc u mnie wszystko jest zbilansowane, ale to jest tak, każdy organizm jest inny i każdy powinien słuchać siebie. Jeżeli komuś służy coś, co mi nie służy, to powinien zupełnie się tym nie sugerować, tylko odczytywać siebie. Wiem, że mi gluten nie służy i go wyeliminowałam w swojej diecie - dodała.

Marcela Leszczak po rozstaniu z Michałem Koterskim. Rozpoczęła nowy rozdział w życiu

Jak już wiadomo, Marcela Leszczak układa sobie życie u boku nowego partnera - biznesmena z Gdyni, który działa w branży gastronomicznej i unika blasku fleszy. Para spędza razem czas na wyjazdach i publicznych wydarzeniach, m.in. na urodzinach marki Hdrey.

Marcela otwarcie podkreśla, że jest szczęśliwa i świadoma swoich wyborów. "Kiedy pojawiają się chwile zwątpienia - wszechświat tak układa zwykłe sytuacje nawet życia codziennego, w których nabieram pewności swoich wyborów. Teraz moje życie jest naprawdę ok i w końcu moje, i dla mnie" - napisała na Instagramie. Dodatkowo influencerka zaznaczyła, że zaczynanie od nowa po rozwodzie „jest ok" i że nie warto pozostawać w miejscu, w którym brakuje szczęścia i szacunku.