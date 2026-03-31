Ubrania z lnu to ideał na lato. W Reserved i Orsay są piękne koszule w dobrych cenach

Każda z tych bluzek ma inny charakter, więc łatwo dobrać model nie tylko do sylwetki, ale też do własnego stylu. Ta z Sinsay świetnie odnajdzie się w garderobie inspirowanej nadmorskim luzem, ta z Reserved wygląda jak gotowy element bardziej wyrafinowanych zestawów, a ta z Orsay wnosi do szafy energię i kobiecy detal. Len lub tkanina z jego domieszką sprawiają, że cała stylizacja wygląda lżej, bardziej naturalnie i po prostu szlachetniej.

Błękit i delikatne paski plus len. Ta bluzka jest jak zaproszenie na wakacje

Ma w sobie coś z letniej koszuli, ale dzięki bufiastym rękawom i miękkiej linii prezentuje się bardziej romantycznie. Jasny, chłodny błękit pięknie rozświetla cerę i świetnie łączy się z bielą, beżem, jasnym denimem czy lnianymi szortami. To bluzka z lnem idealna do stylu casual, soft girl i wakacyjnego minimalizmu. Można nosić ją do jeansów, bermudów, spódnicy z wysokim stanem albo narzuconą na kostium podczas wyjazdu. Cena - zwłaszcza jak na koszulę z lnem - wcale nie jest wysoka. To mniej niż za bezę i kawę w dobrej cukierni nad morzem.

Bluzka z lnem z Reserved zachwyca. Odcień stójka i efektowna kokarda z tyłu

To najbardziej wyrafinowany model bluzki z lnem z całej trójki. Ma szerokie rękawy, miękko układający się materiał i kolor, który balansuje między wanilią a ciepłym ecru. Dzięki temu wpisuje się w estetykę quiet luxury, modern classic i minimalistyczną elegancję. Piękna, miękko układająca się kokarda z tyłu tylko to podkreśla. Najlepiej wygląda z szerokimi spodniami, cygaretkami, satynową spódnicą albo garniturowymi fasonami. To bluzka, którą można założyć do pracy, na kolację i zawsze, kiedy zależy ci, by wyglądać elegancko i nietuzinkowo.

Bluzka z lnem Fot. mat. prom. / Reserved

Bluzka z lnem z Orsay. Odcień: między chabrem a kobaltem

To propozycja dla osób, które lubią, gdy jedna część stylizacji od razu buduje cały look. Nasycony odcień niebieskiego przyciąga wzrok, odświeża stylizację i świetnie kontrastuje z bielą, jeansem, granatem czy jasnym beżem. Haftowany, kwiatowy motyw i lekko podkreślona talia dodają jej bardziej romantycznego charakteru, ale kolor nadaje całości nowoczesność. Ten model dobrze wpisze się w styl kobiecy, smart casual i bardziej wyraziste letnie zestawy. Wystarczy dobrać do niego białe spodnie, prostą spódnicę albo ulubione jeansy. W dodatku ta lniana bluzka trafiła na wyprzedaż i kosztuje już nie 129,99, a 77,99 zł. Co więcej, z kodem SPRING można ją kupić jeszcze taniej...

Zobacz też: Plecione torebki wyglądają jak dzieło sztuki, są idealne do wiosennych stylizacji. Ta z OCHNIK to nasz typ