Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska, znani z trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", 12 grudnia 2025 roku wzięli ślub kościelny. Mimo że Adrian zmaga się z glejakiem IV stopnia, para zdecydowała się spełnić swoje marzenie o uroczystości religijnej. Ceremonia odbyła się w kaplicy w Szczecinie, a wesele w eleganckim dworku nad jeziorem Szmaragdowym. Anita starannie przygotowywała się do tego dnia, zwracając uwagę przede wszystkim na wybór sukni ślubnej. Kilka miesięcy później okazało się, że suknia zostanie przekazana na akcję charytatywną.

Anita Szydłowska wystawia suknię ślubną na aukcję. Tak chce wspomóc leczenie Adriana Szymaniaka

Anita Szydłowska postanowiła, że jej suknia ślubna będzie miała drugą, bardzo ważną misję - wspierać leczenie męża. "Kiedy wybierałam moją suknię ślubną, jej cel od początku był jeden - po ślubie trafi na aukcję, aby pomóc w leczeniu mojego męża. Była ona prezentem od salonu @madonnasuknieslubne i już wtedy wiedzieliśmy, że po ceremonii będzie miała jeszcze jedną, bardzo ważną misję - pomóc Adrianowi" - wyjaśniła.

Dziś Anita spełnia tę obietnicę. Jej wymarzona suknia została wystawiona na licytację. Cała kwota zostanie przekazana na konto pomagam.pl i przeznaczona na prywatne leczenie Adriana, który zmaga się z glejakiem IV stopnia i korzysta z terapii Optune. Jak podkreśla Anita, miesięczny koszt leczenia wynosi aż 120 000 zł, dlatego każda pomoc jest niezwykle cenna.

Suknia ślubna Anity Szydłowskiej trafiła na licytację

Z opisu Anity na Instagramie wynika, że suknia ślubna to model Victoria producenta Dominiss, zakupiona w renomowanym salonie, z kolekcji 2026. "Stan idealny, wyczyszczona i sprawdzona. Cena katalogowa ok. 10 200 zł + rękawki 1 200 zł" - napisała w mediach społecznościowych. Suknię licytować można TUTAJ. "Mam ogromną nadzieję, że przyniesie kolejnej pannie młodej tyle szczęścia, ile przyniosła mi - a jednocześnie pomoże nam w najważniejszej walce o zdrowie Adriana. Zachęcam do licytacji i udostępnień. Każde z nich realnie pomaga. Dziękuję z całego serca" - podsumowała.