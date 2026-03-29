W tych butach chodzi się jak po chmurce. Lasocki i Rieker nie mają konkurencji, 50-latki je uwielbiają

Nie każde buty sprawdzają się, gdy plan dnia kończy się dużo później, niż zakładaliśmy rano. Na wiosnę liczy się lekkość, miękka cholewka, stabilna podeszwa i kolor, który łatwo dopasować do jeansów, jasnych spodni czy prostego trencza. Zerknij na te trzy pary: każda z nich ma w sobie coś, co sprawia, że aż chce się wyjść z domu i po prostu iść przed siebie. W najpiękniejsze miejsce wiosną w mieście lub nad rzekę czy do lasu...

Wygodne i stylowe sneakersy. To Lasocki!

Jasny model sneakersów Lasocki to propozycja dla osób, które lubią klasykę, ale nie nudę. Kremowa cholewka, brązowa podeszwa i subtelne wykończenie przy pięcie sprawiają, że but wygląda lekko i bardzo schludnie. To sneakersy, które bez problemu dopasujesz do jasnych spodni, denimu i prostych miejskich stylizacji. Są świetną opcją na długie spacery po mieście, bo ich forma jest wygodna, a przy tym bardzo ponadczasowa. Naturalnie doskonale sprawdzą się również na dłuższe spacery po łonie natury.

Wygodne buty Lasocki

Buty na długie spacery od Gino Rossi. Nowoczesność i komfort

Drugi model, czyli Gino Rossi, ma nieco bardziej miejski charakter i od razu przyciąga wzrok ciekawym wykończeniem. Jasna cholewka została zestawiona z zamszowymi panelami i ciemniejszym detalem z tyłu, dzięki czemu całość wygląda nowocześnie, ale nadal bardzo neutralnie. Największym atutem tej pary jest wygoda codziennego użytkowania, bo rzepy ułatwiają zakładanie i dobrze trzymają stopę. To buty dla tych, którzy chcą połączyć praktyczność z modnym, uporządkowanym stylem. Idealne na długie wędrówki (zarówno wtedy, gdy musisz załatwić wiele spraw, jak i wtedy, gdy planujesz wypad do lasu, by posłuchać ptasich koncertów).

Wygodne buty Gino Rossi

Piękne i ultrawygodne Riekery. Ich błękit odświeża całą stylizację

Model Rieker wyróżnia się już na pierwszy rzut oka, bo ma kolor błękitnego nieba i świeży, wiosenny charakter. Biała podeszwa dodaje mu lekkości, a całość wygląda delikatnie, ale nie banalnie. To para, która może być najmocniejszym punktem stylizacji, a jednocześnie nadal daje komfort tak ważny podczas dłuższych spacerów. Rieker od lat kojarzy się z wygodą i ten model dobrze wpisuje się w tę opinię, zwłaszcza jeśli ktoś szuka butów miękkich, lekkich i bardziej wyrazistych niż klasyczna biel czy neutralne beże. Czy będą pasować do sukienki? Pytanie! Pewnie, że tak.

Wygodne buty Rieker

Zobacz także: Bawełniane sukienki na wiosnę. Ażurowa z Zary wygląda jak wycinanka, w H&M i Reserved też są cudne