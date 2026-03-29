Pikowane kurtki w pastelowych odcieniach. OCHNIK i Reserved mają perełki, ale ta z Mango - unikat

Pikowana kurtka już dawno przestała kojarzyć się wyłącznie z praktycznym okryciem dla babci. Teraz to zupełnie inna część garderoby - zwłaszcza, jeśli w grę wchodzi delikatny, wiosenny kolor. Przygaszony róż, pudrowy ton czy herbaciany odcień świetnie odnajdują się o tej porze roku. Mango, Ochnik i Reserved pokazują trzy różne wersje tego trendu: od bardziej modowej, przez miejską, aż po najbardziej codzienną.

Pikowana kurtka od Mango. Fason fashion!

Model z Mango od razu przykuwa uwagę, bo nie jest klasyczną pikowaną kurtką w oczywistym wydaniu. Największe wrażenie robią tu szerokie, falujące piki, które nadają całości bardziej dekoracyjny, butikowy charakter. Do tego dochodzi kontrastowe wykończenie przy brzegach i kieszeniach, dzięki któremu fason wygląda na jeszcze bardziej dopracowany. To nie jest kurtka, która "może się przydać", a zdecydowanie coś więcej. Kolor też robi swoje. To przygaszony róż, lekko przykurzony i bardzo modowy. Dzięki temu kurtka nie wpada w przesadnie dziewczęce tony, a wygląda świeżo i z charakterem. Świetna do jeansów z wysokim stanem, prostą sukienką. To propozycja dla tych z nas, które lubią, kiedy nawet codzienna kurtka ma w sobie coś wyrazistego.

Pikowana pastelowa kurtka Fot. mat. prom. / Mango

Ochnik stawia na pudrowy róż i miejski szyk. Ta pikowana kurtka jest teraz sporo tańsza

Fason bomberki, delikatny połysk materiału, ściągacze przy rękawach i na dole oraz drobniejsze pikowanie w górnej części sprawiają, że model wygląda schludnie i nowocześnie. To kurtka, którą bez problemu można narzucić rano do pracy, na spacer czy na szybkie wyjście do miasta. Odcień pudrowego różu jest mega wiosenny: jasny, miękki, świeży. Będzie wspaniale wyglądał w połączeniu z blelą, beżem, szarością czy klasycznym denimem. Ta pikowana kurtka do niedawna kosztowała 499,90 zł, a teraz można kupić ją za 299 zł.

Pastelowa pikowana kurtka Fot. mat. prom. / Ochnik

To pikowana kurtka, która świetnie wygląda z dżinsami. Reserved ją wyprzedaje

Trzecia propozycja, czyli model z Reserved, jest najbardziej casualowa z całej trójki. Ma luźniejszy krój, miękką linię ramion i pikowanie, które wygląda lekko, ale nie traci swego charakteru. To kurtka, która dobrze wpisuje się w codzienne stylizacje, np. te z szerokimi dżinsami, prostym topem, T-shirtem albo cienkim swetrem. Jej kolor też przyciąga wzrok. To odcień, który marka określiła jako jasnofioletowy, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że tu też mamy do czynienia z wiosennym różem. W Reserved ta pikowana kurteczka trafiła na wyprzedaż i kupisz ją 45 proc. taniej niż dotąd.