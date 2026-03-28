Masełkowe sukienki na wiosnę. W H&M i Reserved są piękne midi, robię figurę modelki

H&M proponuje romantyczny haft i intensywny odcień wiosennych kwiatów, Reserved idzie w elegancką kobiecość, a Sinsay stawia na wygodę i swobodę. Każda z tych sukienek pokazuje trochę inne oblicze trendu, ale wszystkie mają wspólny mianownik: wnoszą do garderoby świeżość, światło i ten wyjątkowy rodzaj lekkości, za którym tak tęsknimy po długiej zimie.

H&M stawia na romantic cutwork. Ta żólta sukienka wygląda lekko, świeżo i uroczo

Model z H&M jest chyba najbardziej romantyczny z całej trójki. Cienkie ramiączka, prosty fason i ażurowy haft sprawiają, że całość prezentuje się wyjątkowo efektownie. Ten typ sukienki aż prosi się o określenie romantic cutwork: trochę nostalgiczny, trochę boho, ale nadal bardzo współczesny. Materiał przyciąga światło, a sam krój nie potrzebuje wielu dodatków. Powód? Największą siłą tej żółtej sukienki jest jej subtelność. Odcień żółtego przypomina płatki żonkili w słońcu: jest jasny, rozświetlony i świeży, a jednocześnie ciepły, jakby z kroplą miodu. Dzięki temu nie jest ani przesadnie słodko czy infantylnie. Można ją nosić z kardiganem, lekką kurtką jeansową albo trenczem, a latem nosić solo do sandałów czy balerinek.

Żółta sukienka Fot. mat. prom. / HM

Żółta sukienka z Reserved. Ma odcień cytrynowej tarty francuskiej lub cytrynowych lodów

Kopertowy dekolt, podkreślona talię, długość midi i dekoracyjny detal w pasie. Całość jest elegancka, ale nadal zachowuje lekkość, której oczekujemy od wiosennej garderoby. Ten styl można spokojnie nazwać soft occasion dressing, który balansuje pomiędzy tym, co nadaje się na co dzień a ubraniami na specjalną okazję. Żółty ma tu bardziej spokojny, szlachetny charakter. Nie gra pierwszych skrzypiec samym kolorem, tylko współpracuje z krojem. Efekt: ultra kobiecy, ale wyważony.

Żółta sukienka Fot. mat. prom. / Reserved

Żółta sukienka z wiskozą z Sinsay. Przyjazny fason i cena

Trzecia propozycja, czyli model z Sinsay, idzie w stronę wygody i codzienności, ale w bardzo przyjemnym wydaniu. Sukienka z wiskozy układa się miękko i nie krępuje ruchów. To ten typ sukienki, którą dobrze mieć w szafie, bo sprawdza się w wielu sytuacjach. Można ją określić jako easy chic: styl prosty, niewymuszony, ale nadal estetyczny i dopracowany. Żółty odcień jest tu najbardziej codzienny i naturalny. Świetnie będzie prezentował się z bielą, jasnym denimem i brązem. No i cena - jak przystało na Sinsay - jest wyjątkowo przyjazna dla portfela. Co więcej, ta żółta sukienka dostępna jest w rozmiarach od XS do XXL.