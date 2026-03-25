W środę, 25 marca, odbył się pokaz mody marki Answear, który przyciągnął tłum gwiazd. Wśród pozujących przed fotoreporterami były m.in. Lara Gessler, Katarzyna Sokołowska, Katarzyna Warnke, Joanna Horodyńska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Honorata Skarbek czy Maja Hyży. Zobaczcie, jak się ubrały na to wydarzenie.

Na imprezę Lara Gessler nie przyszła sama, bo towarzyszył jej mąż, Piotr Szeląg. Para razem pozowała do zdjęć. Nie da się ukryć, że obok stylizacji Lary Gessler nie sposób przejść obojętnie. Córka restauratorki zaprezentowała się bowiem w oversize'owej kurtce w niebieskim kolorze. Nie wiadomo, co kryła pod nią, bo widać było jedynie biały fragment bluzki lub sukienki. Do tego dobrała brązowe prześwitujące czółenka oraz żółtą torebkę, którą trzymała w dłoniach. Z kolei jej mąż zaprezentował się w jasnych spodniach, koszuli w kwiaty, na którą dorzucił zamszową kurtkę w brązowym kolorze.

Uwagę zwracała też Katarzyna Sokołowska, która postawiła na jeansowy total look. Miała na sobie jeansową bluzkę z lekko bufiastymi rękawami oraz proste, klasyczne jeansy. Do tego dobrała buty na wysokich obcasach i platformach w kolorze jasnego różu oraz ze złotym, dekoracyjnym elementem. Wszystko wskazuje na to, że jeans jest mocnym trendem, bo postawiła na niego inna ekspertka od mody, czyli Joanna Horodyńska. Ona również była ubrana w jeans od stóp do głów, ale jej zestaw był znacznie luźniejszy i miała na sobie elementy haftu. Do tego założyła czapkę na głowę.

Maja Hyży poczuła wiosnę, a Fijał odsłoniła rajstopy

Na ściance zaprezentowała się również Maja Hyży, która miała na sobie skórzany gorset, który odsłaniał jej ramiona i brzuch i do którego dobrała zwiewną i luźną narzutkę w różowe kwiaty oraz spodnie do kompletu z tym samym wzorem.

Skóra najwyraźniej przypadła do gustu też Adzie Fijał, która jednak zamiast jednego elementu z tego materiału wybrała cały zestaw, który składał się z kurtki i luźnych spodni. Do tego miała krótki top, który odsłaniał jej brzuch i... fragment koronkowych, białych rajstop, który wystawał jej zza spodni. Kto waszym zdaniem zaprezentował najlepszą stylizację? Zagłosujcie w naszej sondzie na dole strony.