Plecione torebki wyglądają jak dzieło sztuki, są idealne do wiosennych stylizacji. Ta z OCHNIK to nasz typ

Plecionki to hit na wiosnę - lekkie i pełne charakteru. Idealne do codziennych stylizacji, jak i na większe wyjścia. Pleciona torebka to nie tylko praktyczny dodatek, ale i modny element wiosennej garderoby. Tylko spójrz na te perełki z Medicine, Designual i Ochnika...

REKLAMA

Torebka pleciona z Medicine. Teraz taniej o 46 procent!

Torebka z Medicine to doskonały wybór dla kobiet, które szukają funkcjonalności połączonej z modnym designem. Wykonana z papierowej plecionki, ma lekką strukturę w naturalnym kolorze beżu, a brązowa klapa z ekoskóry dodaje jej elegancji. Ta torebka doskonale wpisuje się w styl boho, który łączy naturalne materiały i swobodę stylu. Jest idealna do lekkich sukienek, dżinsów i zwiewnych bluzek, tworząc zestaw w wiosennej, romantycznej odsłonie. Zestaw ją z białą sukienką lub jeansami i prostą bluzką, aby uzyskać luźny, codzienny look. Ta pleciona torebka kosztowała 129 zł, ale w promocji, która właśnie sięgnęła aż 46 procent, kupisz ją za 69,99 złotych.

Torebka pleciona

Czarna piękność marki Designual. Ta pleciona torebka też trafiła na wyprzedaż

Torebka Designual z CCC to elegancka, a zarazem wyjątkowa plecionka, której wyjątkowy charakter nadaje czarny kolor i oryginalny wzór. Jej konstrukcja przypomina klasyczną torbę typu hobo, ale z wyraźną nutą nowoczesności. W tej torbie plecionka stanowi główny element, ale całość zachowuje elegancki i klasyczny wygląd. Wygodny pasek umożliwia noszenie jej na ramieniu, a wnętrze jest wystarczająco pojemne, by pomieścić wszystkie niezbędne przedmioty. Dzięki swojej prostocie i elegancji, świetnie sprawdzi się w połączeniu z klasycznym płaszczem, prostymi spodniami i butami na obcasie. Można ją nosić na co dzień, ale także na wieczorne wyjścia, łącząc z eleganckimi sukienkami i szpilkami. Kosztowała 508 złotych, ale trafiła na wyprzedaż i jej cena to teraz 457,39 zł.

Czarna pleciona torebka

Przepiękna torebka pleciona marki Ochnik. Logotyp z wiosennym ptakiem sprawia, że to najlepszy wybór

Kolejna pleciona torba to propozycja od Ochnik. Jest to torebka w klasycznym kształcie, ale z nowoczesnym akcentem - jej plecionka w naturalnym beżowym kolorze z czarnymi detalami nadaje jej charakteru. Złote elementy oraz ozdobny pasek z logotypem na rączce (to wilga - wiosenny ptak i jednocześnie nazwa rzeki Wilgi, nad którą siedzibę ma Ochnik) podkreślają jej luksusowy wygląd. Zamek błyskawiczny zapewnia bezpieczeństwo, a przestronność torby pozwala na przechowywanie wszystkich codziennych niezbędników. Torebka Ochnik to klasyk, który świetnie sprawdzi się w eleganckich stylizacjach. Można ją łączyć z minimalistycznymi, eleganckimi ubraniami, jak biała koszula, ołówkowa spódnica czy sukienka midi. Cena tej plecionej torebki też ostatnio spadła - z 219,90 zł na 149,90 złotych.

Pleciona torebka

