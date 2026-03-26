Eleganckie marynarki w sam raz na święta lub do pracy. W Medicine i Mohito są cenowe perełki

Marynarki na wiosnę to inwestycja również na lato, a nawet... całe lata! Warto postawić na modele, które będą pasować do wielu stylizacji. Zielona marynarka z Medicine to świetny wybór na eleganckie wyjścia, kremowa marynarka z Mohito doskonale podkreśli talię i nada stylizacji wyrafinowania, a niebieska marynarka z Sinsay jest doskonała na codzienne stylizacje oraz na specjalne okazje, jak chrzciny czy komunie. Każda z nich to must-have wiosennej garderoby z innego powodu (top kolor, oryginalny krój lub cena).

Zielona marynarka z Medicine. Co za odcień!

Ta marynarka ma kolor zielony, który balansuje między leśnym a oliwką. I połączenie klasyki z nowoczesnym krojem. Pasek w talii i luźniejszy fason nada proporcji i lekkości każdej sylwetce. To ideał na wiosenny dzień, w którym chcemy prezentować się elegancko, ale bez zbędnej sztywności. Jak ją nosić? Ten odcień zieleni świetnie komponuje się z bielą, beżami oraz delikatnymi pastelami, które kochamy wiosną. Można zestawić ją z klasycznymi spodniami lub dopasowaną spódnicą midi. Dodatki w złotych odcieniach podkreślą elegancję, a proste buty na słupku lub białe sneakersy nadadzą stylizacji lekkości.

Marynarka na wiosnę Fot. mat. prom. / Medicine

Kremowa marynarka z Mohito. Robi talię i maskuje boczki

Marynarka z Mohito to świetny wybór, jeśli chcesz podkreślić talię i zatuszować boczki. Jej dopasowany krój i eleganckie, złote guziki sprawiają, że nadaje się zarówno do pracy, jak i na ważne wydarzenia. Idealna na komunie, chrzciny czy Wielkanoc. Jak ją nosić? W zestawie z dopasowanymi spodniami w tym samym kolorze, tworząc efektowny total look. Możesz także połączyć ją z lekką sukienką midi i sandałkami na obcasie. Elegancki naszyjnik i klasyczne szpilki będą idealnym dopełnieniem stylizacji.

Biała marynarka Fot. mat. prom. / Mohito

Marynarka z Sinsay w kolorze wiosennego nieba. Na co dzień i specjalne okazje

Ta marynarka to hit (nie tylko cenowy) wśród marynarek na wiosnę. Kolor nieba doskonale komponuje się z wiosennymi pastelami i klasycznymi odcieniami. Dzięki prostemu krojowi, można ją nosić zarówno do eleganckiej stylizacji, jak i na co dzień. Jej cena (59,99 złotych) sprawia, że jest świetnym wyborem dla osób, które chcą wyglądać modnie, ale nie chcą wydawać fortuny. Idealnie sprawdzi się na wiosenne i letnie przyjęcia w gronie rodziny. Można ją założyć do białej koszuli i jasnych spodni lub połączyć z elegancką sukienką. Na co dzień noś ją po prostu z jeansami i klasyczną bluzką Do takiej stylizacji pasują zarówno eleganckie szpilki, jak i casualowe sneakersy.

Zobacz też: Zgrabne i wygodne baleriny z Medicine: najładniejsze trafiły teraz na wyprzedaż