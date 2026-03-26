Sukienki z wiskozy, które pokochasz: od romantycznej z Reserved po utility chic z Mohito

Wiskoza to materiał, który cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników mody, szczególnie wiosną i latem. Jest lekka, przewiewna, a jednocześnie bardzo komfortowa. Sukienki z wiskozy pozwalają skórze oddychać i nie przyklejają się do ciała. Dodatkowo, wiskoza charakteryzuje się pięknym połyskiem, który sprawia, że cały outift... naturalnie promienieje. Dlatego sukienki z tej tkaniny będą doskonałe nie tylko na co dzień, ale też na wyjątkowe okazje, kiedy szczególnie liczyć się będzie piękno i wygoda.

Sukienka z wiskozy od Reserved. Styl romantic revival jest ultra wiosenny

Sukienka Reserved to idealny wybór dla kobiet, które szukają delikatnej i kobiecej midi. Z dekoltem w kształcie litery V, krótkimi rękawami i ozdobnymi falbankami z przodu, ta sukienka z wiskozy ma subtelną, romantyczną aurę. Florystyczny print wprowadza świeży, wiosenny nastrój. Pokochasz ją, jeśli lubisz styl Romantic Revival, czyli romantyczny, ale nowoczesny. By wyglądać jak milion dolarów wystarczą subtelne dodatki (co powiesz na biżuterię w stylu vintage?) i buty na słupku.

Sukienka z wiskozy Fot. mat. prom. / Reserved

Wiskozowa sukienka H&M. To szmizjerka w kwiaty, gruszki i jeżyny na każdą sylwetkę

Sukienka z H&M to świetna opcja na wiosenne dni, kiedy chcesz wyglądać modnie, ale i czuć się komfortowo. Wykonana z wiskozy, w odcieniach jasnobeżowego, zielonego i jasnoróżowego, z kwiatowym wzorem, jest elegancka i jednocześnie niebanalna. Styl szmizjerki, z subtelnym paskiem w talii, sprawia, że sukienka jest odpowiednia na każdą sylwetkę. Luźniejszy krój i długość midi dodają jej swobody i lekkości. Ta wiskozowa sukienka spodoba się zwłaszcza tym z nas, które kochają styl boho chic, ale nie tylko. Jeśli lubisz gruszki i jeżyny - ona musi być twoja. Identyczny fason możesz kupić też w kolorze czarnym (to już opcja dla minimalistek, które szukają gładkiej wiskozowej sukienki).

Sukienka z wiskozy Fot. mat. prom. / HM

Sukienka koszulowa w limonkowej zieleni marki Mohito. To też wiskoza

Sukienka w odcieniu limonkowej zieleni, to prawdziwa perełka dla miłośniczek minimalistycznych, ale eleganckich fasonów w stylu utility chic. Jest to sukienka koszulowa, która łączy wygodę i klasykę. Wykonana z wiskozy, z paskiem w talii, który podkreśla sylwetkę, oraz z bocznymi kieszeniami, co sprawia, że a sukienka jest zarówno praktyczna, jak i stylowa. Jej gładka tkanina i delikatny odcień zieleni sprawiają, że jest to wybór na każdą okazję.

Zielona sukienka z wiskozy Fot. mat. prom. / Mohito

