Wieczorem 24 marca w Warszawie, w Muzeum POLIN odbyła się gala MocArty RMF Classic. Podczas wydarzenia po raz czternasty wręczono Statuetki MocArtów RMF Classic. Na wydarzeniu obecny był tłum gwiazd. Do sieci trafiły zdjęcia.

Zobacz wideo Majewska płaci krocie za festiwalowe kreacje. "Projektant się ceni"

Śmietanka gwiazd na gali MocArty RMF Classic

W wydarzeniu wzięły udział osoby związane ze światem kina, telewizji, muzycy, dziennikarze oraz producenci. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały między innymi takie gwiazdy, jak: Agata Kulesza, Agnieszka Grochowska, Natalia Kukulska, Magdalena Zawadzka, Julia Pietrucha, Kasia Sienkiewicz, Hanna Turnau i Michał Turnau czy Ewa Drzyzga. Ze ścianki zrezygnowali za to Edward Miszczak, Magdalena Różczka oraz Jan Holoubek. Mimo wszystko nie umknęli oni uwadze fotoreporterów.

Tego wieczoru uwagę przyciągnęła jednak zdecydowanie Agata Kulesza. Aktorka postawiła na prostą, ale bardzo efektowną stylizację. Gwiazda wybrała szerokie szare spodnie, które są nie tylko modne, ale doskonale podkreśliły jej sylwetkę. Całość uzupełniła czarna bluzka oraz szeroka, ciemna marynarka o męskim kroju. Nie zabrakło dodatków w postaci ciemnej kopertówki oraz ciężkiego naszyjnika. Klasa.

Z kolei Natalia Kukulska postanowiła zaszaleć z kolorem. Wskoczyła w czerwoną jedwabną (lub satynową) sukienkę przed kolano z zabudowaną górą. Elegancka kreacja została przełamana ciężkimi, bordowymi kozakami. Całość prezentowała się kobieco i odważnie.

W czarnych wieczorowych sukienkach pojawiły się z kolei Julia Pietrucha, Agnieszka Grochowska oraz Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. Każda z pań postawiła na inny krój. Naszą uwagę skradła zwłaszcza sukienka Sienkiewicz. Wokalistka postawiła na model z półgolfem i lekko rozkloszowanym dołem. Gwiazda podkreśliła swój minimalistyczny styl, rezygnując z rzucającej się w oczy biżuterii. Trudno było także oderwać wzrok od Magdaleny Różczki, która prezentowała się w ciemnym garniturze.

Kto otrzymał statuetki MocArtów RMF Classic?

Słuchacze RMF Classic wybrali swoich faworytów w czterech kategoriach. W kategorii Człowiek Roku zwycięzcą został polski narciarz wysokogórski, biegacz górski i himalaista Andrzej Bargiel. Za Wydarzenie Roku uznano serial "Heweliusz", a statuetkę za Muzykę Filmową Roku otrzymała Hania Rani, która stworzyła oryginalną ścieżkę dźwiękową do norweskiego filmu "Wartość sentymentalna". Nagrodę MocNa Rzecz w Sieci odebrała biotechnolożka, vlogerka i popularyzatorka wiedzy Kasia Gandor (za prowadzenie swoich kont w mediach społecznościowych). Z kolei Agacie Turkot, która zagrała m.in. w "Domu dobrym" przyznano Nagrodę Specjalną „Bo wARTo!".