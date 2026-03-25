Powrót na stronę główną

Bawełniane sukienki na wiosnę. Ażurowa z Zary wygląda jak wycinanka, w H&M i Reserved też są cudne

Sukienki z bawełny to idealny wybór na wiosnę (i lato też). Naturalna tkanina zapewnia nie tylko komfort, ale i styl, który widać na pierwszy rzut oka. Znalazłam na to aż trzy dowody, w trzech sieciówkach. Te sukienki, choć łączy je bawełniane DNA, są jak trzy - zupełnie inne, ale bardzo stylowe - siostry.
Fot. Shutterstock

Naturalna bawełna zapewnia komfort nawet w upalne dni, a odpowiedni krój potrafi całkowicie zmienić charakter outfitu. Sukienki z bawełny mogą mieć niejedno imię i oblicze. Ale najczęściej to wyjątkowo stylowe kreacje (również na wyjątkowe okazje). 

Bawełniana sukienka midi z haftem. Subtelna elegancja dla romantyczek marki Zara

To model, który wygląda jak współczesna interpretacja letniej sukni w stylu retro. Wykonana w 100 procentach z bawełnianej przędzy, zachwyca lekkością i naturalnością materiału, a jednocześnie ma bardzo dopracowaną formę. Delikatny haft w tym samym odcieniu oraz marszczony dół dodają jej miękkości i sprawiają, że prezentuje się prześlicznie. Luźniejszy, komfortowy krój sprawia, że będzie świetna również na lato. Spodoba się zwłaszcza romantyczkom, które lubią ubierać się kobieco, ale nowocześnie i bez teatralnej przesady. W cenie 250 złotych trudno kupić sukienkę, która sprawdzi się na komunię, chrzciny czy równie ważną okazję...

Fot. mat. prom. / Zara

Bawełniana szmizjerka z haftem angielskim od H&M. Klasyka z francuskim twistem

Szmizjerka to jeden z najbardziej uniwersalnych fasonów, a tutaj mamy jej ultra kobiecą odsłonę. Haft angielski dodaje lekkości i wakacyjnego charakteru, a koszulowy krój sprawia, że całość nadal wygląda bardzo schludnie. Ta sukienka uszyta została również z naturalnej, oddychającej bawełny. Pokochasz ją, jeśli lubisz efekt effortless chic. Bez odsłaniania ramion, z podkreśleniem talii i o długości midi oraz w klasycznej, ponadczasowej bieli. Kosztuje 279 złotych, ale jeśli "mówi do ciebie", nie warto czekać, aż trafi na wyprzedaż, bo to wcale nie takie pewne. 

Fot. mat. prom. / HM

Bawełniana sukienka na wiosnę z Reserved. Elegancja, która zawsze się obroni

Ta bawełniana sukienka jest najbardziej współczesna i minimalistyczna z całej trójki. Jasnoróżowa,   gładka, bez zdobień... Cały urok opiera się na kroju i świeżym, wiosennym odcieniu (to kolor kwitnących drzew wiśniowych lub różowych magnolii). Lekko rozkloszowany fason, prosty dekolt i elastyczna gumka z tyłu zapewniają wygodę i to, że leży, jakby była skrojona na ciebie. Ta sukienka z bawełny przypadnie do gustu minimalistkom, które cenią wygodę w klasycznym wydaniu. 

Zobacz też: Sukienki z lnu nie muszą być drogie. W Reserved i H&M są cenowe perełki na wiosnę i lato

Fot. mat. prom. / Reserved

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o: