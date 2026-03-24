Sandra Kubicka 16 marca rozwiodła się z Baronem. - Już po wszystkim, jestem wolna - powiedziała Sandra Kubicka pod sądem do dziennikarzy. Później na relacji na InstaStories dodała: - Wracam właśnie do domu. Już po wszystkim. Już koniec cyrków - usłyszeliśmy. Po tym, jak celebrytka zmieniła stan cywilny, zaczęła eksperymentować z wizerunkiem.

Sandra Kubicka pokazała się w nowej fryzurze. Tak naprawdę wyglądają jej włosy

Kubicka w mediach społecznościowych często pokazuje się w związanych lub wysoko upiętych włosach. Z kolei na ściankach i imprezach branżowych zwykle pozuje do zdjęć w wyprostowanych pasmach. Okazuje się jednak, że była modelka ma włosy, które naturalnie się kręcą.

Kubicka teraz postanowiła sprawdzić, jak wygląda w takiej naturalnej odsłonie. Wysłała asystentkę do sklepu, by ta kupiła dla niej suszarkę z dyfuzorem. Na InstaStories pokazała nowy sprzęt i zdradziła, że idzie umyć włosy. Na następnej relacji pozowała już prezentując rozpuszczone i wysuszone włosy, które układały się w delikatne, luźne i nieregularne fale.

No dobra, co sądzę? Trochę czuję się jak strach na wróble. To na pewno jedno z najlepszych podejść do moich włosów. Denerwuje mnie, że tutaj są takie spuszone

- powiedziała, wskazując na włosy przy skroni. Na tym relacja się jednak nie zakończyła. - Wygląda to jednak lepiej niż ostatnio. Trochę się wtedy wkurzyłam, że miałam mopa na głowie, to się wam nawet nie pokazałam - mówiła na InstaStories.

- Może się nauczę. Może raz umyję głowę pod kontrolą mojej kuzynki, ona mi powie co i jak - opowiadała dalej. - Zdecydowanie, chyba wolę moje wyprostowane włosy. Wiem, że to męka dla moich włosów, jak je za każdym razem prostuję - zawyrokowała na koniec.

Sandra Kubicka wstydziła się swoich naturalnych włosów

Kubicka zamieściła nagrania, na których pozuje z nową fryzurą nie tylko na InstaStories, ale też na instagramowej tablicy. W opisie pod filmikiem możemy przeczytać, że celebrytka jako dziecko wstydziła się swoich naturalnych loków. "Moje kręcone włosy były dla mnie zawsze mega kompleksem do tego stopnia, że gdy byłam dzieckiem, nie chciałam chodzić na basen, żeby tylko ich nie zmoczyć. Stresowałam się, że inne dzieci będą się ze mnie śmiały. Nie wiem, skąd dzieci generują takie wyobrażenia, ale właśnie przez to, że tak mało osób miało w mojej szkole kręcone włosy, ja się ich wstydziłam" - czytamy.