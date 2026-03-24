Te spódnice midi z Reserved i Sinsay to to istne cudo na wiosnę. Piękne wzory, a ceny? Niskie

Tej wiosny ma być: lekko, kobieco i wygodnie. W trendach królują wiskoza, kwiatowe wzory i fasony, które nie nie należą do minimalistycznych. Marki wiedzą, że współczesne dziewczyny szukają czegoś więcej niż ładnych spódnic. Szukamy pięknych spódnic, które podkreślą talię, wysmuklą sylwetkę i dodadzą lekkości całej stylizacji. I... właśnie takie znalazłam w popularnych sieciówkach.

Ta spódnica z Sinsay to 10/10. Wiskoza, pasek, print, długość: wszystko się zgadza

Model z Sinsay to idealny przykład tego, jak połączyć wygodę z modowym efektem. Bardzo fajnie, że to wiskoza, ponieważ dzięki temu spódnica jest tak lekka, przewiewna i tak pięknie się układa. Do tego dochodzi kwiatowy wzór, który idealnie wpisuje się w wiosenny klimat. Jednocześnie nie jest to print przesadzony i nic tu nie znalazło się przypadkiem. Do spódnicy dołączony jest pasek, który podkreślając talię przepięknie podkreśla proporcje. A outfit wygląda nie tylko schludnie, ale elegancko. Długość midi też robi swoje (tylko ona tak cudownie pasuje i do sandałów, i do szpilek, i do sneakersów). Z tą spódnicą łatwo wyczarujesz idealny look do pracy i ten wymarzony na po godzinach. Nawet jeśli w grę wchodzi wyjątkowo ważna okazja. Jeśli chodzi o cenę, nie musisz się martwić, że jest wygórowana, bo to Sinsay.

Spódnica na wiosnę Fot. mat. prom. / Sinsay

Spódnica z Reserved: wiosenne dzieło sztuki. Wymarzona na Wielkanoc i inne piękne chwile wśród bliskich

W Reserved też znalazłam cudowną spódnicę. Również w kwiaty, ale w nieco innym wydaniu. W tym przypadku uwagę zwraca przede wszystkim fason. Spódnica ma płynną, lekko rozkloszowaną linię, dzięki czemu nadaje sylwetce lekkości, wydłuża nogi i prezentuje się niezwykle elegancko. Kwiatowy wzór jest subtelny, bardziej rozporoszony i choć bardzo malarski - całość wygląda spokojnie i klasycznie. I te zakładki... Nosi się ją komfortowo, bo tkanina to 100 procent naturalnej bawełny. Do kompletu możesz kupić górę uszytą z dokładnie takiego samego materiału albo postawić na samą spódnicę i zestawiać ją z koszulą (jeśli chcesz wyglądać elegancką) z T-shirtem (kiedy okazja jest bardziej na luzie) oraz swetrem czy trenczem, kiedy zapowiada się chłodny dzień. Cena tej spódnicy to 159,99 złotych (i założę się, że gdyby ten model znalazł się w witrynie butiku premium z ceną pięciokrotnie wyższą - zniknąłby w mgnieniu oka).

Spódnica na wiosnę Fot. mat. prom. / Reserved

