22 marca w Warszawie odbyła się inauguracja jubileuszowej 30. edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Wydarzenie potrwa do 3 kwietnia i obejmie 11 koncertów symfonicznych, trzy koncerty kameralne oraz recital fortepianowy. Na uroczystości pojawiła się plejada gwiazd, wśród nich m.in. Monika Olejnik, Krzysztof Zalewski i Grażyna Torbicka. Spójrzcie tylko na ich stylizacje!

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Zalewski: Szkoła muzyczna może nie zabija kreatywności, ale na pewno jej nie pobudza

Monika Olejnik zdecydowała się na biel i doskonale na tym wyszła. Grażyna Torbicka wskoczyła w stylowy garnitur

Monika Olejnik postawiła na elegancję w minimalistycznym wydaniu. Dziennikarka wybrała długą, dopasowaną suknię w odcieniu złamanej bieli. Kreacja miała wysoki golf i długie rękawy, co nadało całości wyrafinowanego, wieczorowego charakteru. Stylizację Olejnik uzupełniła wyrazistymi dodatkami. Na pierwszy plan wysuwał się długi, srebrny naszyjnik, który przełamał minimalistyczną formę sukni. W dłoni dziennikarka trzymała niewielką, czarną torebkę na krótkim łańcuchu.

Niezwykle szykownie wyglądała również Grażyna Torbicka. Prezenterka założyła klasyczny, czarny garnitur o lekko oversize'owym kroju. Marynarkę zestawiła z szerokimi spodniami, co stworzyło efektowny, a jednocześnie stonowany look. Pod spodem Torbicka miała lekką bluzkę w rdzawym odcieniu. Dodatki były minimalistyczne, ale przemyślane - złoty, delikatny naszyjnik oraz czarna, elegancka torebka o geometrycznym kształcie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii

Gwiazdy na wydarzeniu Otwórz galerię

Krzysztof Zalewski w eleganckim garniturze. Na scenie nie zobaczycie go w takim wydaniu

Piosenkarz połączył tradycyjny garnitur z nowoczesnymi elementami. Całość utrzymana była w monochromatycznej, czarnej palecie, co niewątpliwie nadało stylizacji potrzebnej w tym wypadku spójności. Marynarkę o prostym, dopasowanym kroju zestawił z kamizelką zapinaną na guziki i subtelnym złotym łańcuszkiem, który pełnił rolę delikatnego akcentu biżuteryjnego. W tej stylizacji z pewnością najbardziej wyróżniały się spodnie, które miały luźniejszy, lekko workowaty krój. Co myślicie o takim połączeniu?

