Lekkie swetry w sam raz na pierwsze wiosenne dni. W sieciówkach Mohito i Sinsay są kolorowe perełki

Sweter na wiosnę to jeden z elementów garderoby, które z pozoru wydają się zbędne. Dopóki nie przychodzi dzień, kiedy T-shirt to za mało, a jesienno-zimowy sweter z golfem to już przesada. Krótki rękaw lub ażury czynią z nich dzianiny wymarzone na wiosnę. A mogą się też przydać na letnie wieczory. Zawsze, kiedy nie masz ochoty na bluzkę lub klasyczną koszulę. I podskórnie czujesz, że kobiecy, lekki sweter sprawdzi się najlepiej.

REKLAMA

Sweter w paski na wiosnę z Mohito. Ale też ażurowy też jest piękny

Jeśli lubisz swetry w paski - wiosną wcale nie musisz z nich rezygnować. Dowodem na to są sweterki w paski z krótkim rękawem z Mohito. Bawełniane, z okrągłym dekoltem, świetnie sprawdzą się w cieplejsze, ale jeszcze nie upalne dni. W dodatku krótki rękaw dodaje stylizacji świeżości, podobnie jak połączenie kolorów - zwłaszcza gdy w grę wchodzi biel i kobalt (sweter dostępny jest również w wersji biel plus czerwień). Klasyczny krój sprawia, że bez problemu dobierzesz do nich spodnie lub spódnice a także lekki płaszczyk czy kurtkę. Cena: 99 złotych. Jeśli chodzi o lekkie swetry z Mohito dobrze też wziąć pod uwagę ażurową perełkę. Ta dzianina to 100-procentowa bawełna. Basicowy krój i ażurowy splot sprawiają, że wygląda pięknie nawet w połączeniu z rozkloszowaną spódnicą. Lekki jak piórko i w kolorze czystej bieli pasować będzie nie tylko do kontrastowej czerni ale i do całej gamy neutralnych odcieni oraz niebieskiego czy granatowego. Dobra wiadomość taka, że do niedawna kosztował 129 złotych, ale po 38-procentowej przecenie kupisz go za 79,99 złotych.

Sweter w paski na wiosnę Fot. mat. prom. / Mohito

Ażurowy sweter na wiosnę Fot. mat. prom. / Mohito

Ażurowy sweter jest wymarzony na wiosnę. W Sinsay jeszcze taniej

Jedno jest pewne: ażurowy sweter to wiosenny klasyk. Lekki, kobiecy i bardzo modowy. Lekki, przewiewny, nadający delikatności całej stylizacji. Jeśli sweter z Mohito jest dla ciebie za drogi, zerknij na ten z Sinsay. Luźniejszy fason, dobry skład, świetny na top lub sukienkę. Do jeansów i balerin. Do narzucenia na plecy. Do pracy i na randkę czy na spotkanie z przyjaciółmi. W Sinsay znajdziesz też ładne sweterki z krótkim rękawem (również w paski). W wiosennych, delikatnych kolorach, a nawet w delikatne kwiaty. Jeśli mowa o wiosennych swetrach, warto też wziąć pod uwagę kardigany - jeśli trafisz na krój, kolor i cenę, które zgodnych chórem mówią: "kup mnie", nie zastanawiaj się ani chwili.

Ażurowy sweter na wiosnę Fot. mat. prom. / Sinsay

