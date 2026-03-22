21 marca książę Albert oraz księżna Charlene wzięli udział w corocznym Balu Róż, który organizowany jest w Monako. Za imprezę charytatywną odpowiedzialna była isiostra księcia Alberta - księżniczka Karolina Hanowerska. Za sprawą Christiana Louboutina tematem przewodnim eventu był kosmos. Nawiązywały do tego zarówno wystrój sali balowej, jak i stylizacje gości. Uwagę zwracała zwłaszcza suknia księżnej Charlene.

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Księżna Charlene na balu w srebrnej asymetrycznej sukni

Tego dnia księżna, która niegdyś została okrzyknięta przez media "najsmutniejszą księżną świata", wyglądała na szczęśliwą. Pomimo plotek o tym, że jej małżeństwo przeżywa kryzys, Charlene pozowała do wspólnych zdjęć z mężem, a także uśmiechała się do fotoreporterów.

Małżeństwo prezentowała się bardzo elegancko i stylowo. Książę zdecydował się na zachowawczą i niezbyt "kosmiczną" stylizację - czarny, smokingowy garnitur i białą koszulę. Całość uzupełniały czarna mucha i ciemne pantofle.

Jego żona natomiast błyszczała. Księżna pojawiła się na balu bowiem w jasnoszarej sukni od Elie Saab z gorsetem wyszywanym cekinami. Kreacja była asymetryczna (odsłaniała jedno z ramion księżnej) i długa. Ten klasyczny krój był strzałem w dziesiątkę i podkreślał sylwetkę 48-latki. Dolna część kreacji była zwiewna, ale nadal bardzo elegancka. Grimaldi zdecydowała się też na biżuterię - masywne kolczyki oraz pasujący do nich pierścionek. Całość dopełniały misternie ułożone w fale włosy, wieczorowy makijaż oraz bukiet z białych róż.

Księżna Charlene długo chorowała. To wtedy spekulowano, że jej małżeństwo przechodzi kryzys

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku księżna z Monako zachorowała. Podczas wizyty w Republice Południowej Afryki nabawiła się infekcji uszu, nosa i gardła. Żona księcia Alberta w wywiadzie dla z radia South Africa Radio 702 przyznała, że zamierzała spędzić w RPA kilka dni, które, ze względu na chorobę, zamieniły się w znacznie dłuższy pobyt. Nieobecność księżnej wzbudziła spore poruszenie. Wszystko przez wzgląd na to, że nie spędziła z mężem dziesiątej rocznicy ślubu, co podsyciło plotki na temat kryzysu w ich małżeństwie. Księżna wróciła do Monako dopiero w listopadzie 2021 roku.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!