Maffashion w modnych brązach, Chodakowska w czerni od stóp do głów

W Warszawie odbył się event związany z kampanią społeczną "Pokochaj swoje ciało. Ocal swoje życie" stworzoną przez fundację Ewie Chodakowskiej. "To projekt społeczno-edukacyjny, który jednoczy wybitnych ekspertów medycznych, osoby z doświadczeniem choroby otyłościowej oraz wpływowe postaci mediów we wspólnym celu: walce ze stygmatyzacją oraz wprowadzenie nowego, opartego na empatii języka do debaty publicznej o zdrowiu" - czytamy na stronach fundacji. Na wydarzeniu 21 marca nie mogło zabraknąć głównej inicjatorki kampanii, ale pojawiły się także m.in. Kinga Zawodnik, Anna Lewandowska, Maffashion czy Lidia Popiel. Postanowiliśmy przyjrzeć się wybranym stylizacjom.

Chodakowska w czerni, Maffashion w modnych brązach

Ewa Chodakowska w tym dniu pojawiła się w czerni od stóp do głów. Krótką sukienkę urozmaiciły zdobienia w dolnej części, a całość przełamały masywne buty na wysokim obcasie. Aby zachować spójność stylizacji, Chodakowska założyła czarne rajstopy. Z kolei Maffashion postawiła na bardzo modne odcienie brązu. Zdecydowała się na wzorzyste spodnie i nieco bardziej nowoczesną górę. Całość nawiązuje do wciąż modnego stylu boho.

Na spotkaniu pojawiła się też prezenterka "Pytanie na śniadanie" Anna Lewandowska. Wybrała pasiasty komplet, który połączyła z kremową bluzką i botkami w tym samym kolorze. Całość jest już zdecydowanie lżejsza i przywodzi na myśl wiosenne stylizacje.

Jaka prywatnie jest Ewa Chodakowska? Przetakiewicz zabrała głos

W kampanię Ewy Chodakowskiej zaangażowała się także Joanna Przetakiewicz. Ostatnio projektantka postanowiła wypowiedzieć się na temat tego, jaka jest prywatnie popularna trenerka fitnessu. - Bardzo zaangażowaną, autentyczną - przekazała przedsiębiorczyni w rozmowie z Plotkiem. - To jest dziewczyna, która jest pełna pasji i której bardzo zależy. W związku z tym ją doskonale rozumiem - zaznaczyła Przetakiewicz widząc, że ma z Chodakowską wiele wspólnego. Docenia jej pracę związaną z ruchem, która przekłada się na pracę głowy. - W zdrowym ciele zdrowy duch i prawdą jest, że treningi, spacery nieprawdopodobnie wspomagają zdrowie psychiczne - uzupełniła.

