Pikowane kurtki na wiosnę w niskich cenach. Czekoladowa z Mohito jest lekka, a świetnie ochroni przed wiatrem

Historia pikowanych kurtek w modzie nie jest krótka. Najbardziej inspirującym trendem okazało się to, że pikowane kurtki pokochali miłośnicy jazdy konnej oraz brytyjskie inspiracje country chic. Dziś pikowane kurtki to synomim świetnego stylu, który łączy wygodę z elegancją. Kochamy je wiosną za lekkość i komfort oraz to, że chronią przed chłodem i deszczem. Jakby tego było mało - pasują zarówno do codziennych, jak i stylizacji na specjalne okazje. Pod względem uniwersalności przewyższa kultową ramoneskę, dlatego jeśli zastanawiasz się, którą z kurtek wybrać - nie wybieraj między ramoneską a pikowaną, a raczej pomiędzy różnymi modelami pikowanych. Tak, jak robi to księżna Kate. Oraz wiele innych współczesnych ikon mody.

REKLAMA

Ta pikowana kurtka z Sinsay wygląda jak droższy model. Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Obawiasz się, że pikowane kurtki są staromodne, bo nosiły ją nasze babcie i kojarzysz ją bardziej z królową Elżbietą niż księżną Kate? Nic bardziej mylnego. Model z Sinsay to idealny przykład współczesnej interpretacji klasyki. Odcień oliwkowej zieleni świetnie wpisuje się w naturalną paletę kolorów, która króluje w sezonach przejściowych. To spokojny, ale bardzo stylowy kolor. I świetnie komponuje się z pikowaniem w romby. Duży plus za ściągacz w talii, dzięki któremu w tej kurtce nie tracimy kobiecych proporcji. Sprawdzi się znakomicie na co dzień: do jeansów i sneakersów a także do lekkiej sukienki. Jak przystało na Sinsay, cena tej kurtki jest wyjątkowo przyjazna dla portfela. Kosztuje 89,00 złotych i trudno wyobrazić sobie, że okrycie wierzchnie może być jeszcze tańsze.

Pikowana kurtka z Mohito. Krótszy fason plus smakowity czekoladowy odcień

Druga propozycja pokazuje jeszcze bardziej modowe podejście do pikowania. Kurtka z Mohito wyróżnia się przede wszystkim kolorem: ciepłym, czekoladowym brązem, który tej wiosny jest jedną z najmocniejszych alternatyw dla klasycznej czerni. To model o krótszym kroju, który podkreśla talię i proporcje. I rewelacyjnie wygląda z jeansami (lub innymi spodniami) z wysokim stanem. Mimo klasycznych "pików", całość prezentuje się bardzo nowocześnie. I możesz spokojnie włączać ją nie tylko do casualowych zestawów (nie obawiając się o babciny efekt vintage). Ta pikowana kurtka sprawdzi się do białej koszuli i eleganckich spodni. A także do wiosennej sukienki.

Pikowana kurtka Fot. mat. prom. / Mohito

