Sukienki z lnu nie muszą być drogie. W Reserved i H&M są cenowe perełki na wiosnę i lato

Len to jeden z najbardziej przyjaznych materiałów dla skóry. Tkaniny z lnem są przewiewne i oddychające, dlatego to naturalny wybór na wiosnę i lato. A to wcale nie koniec zalet tego materiału, ponieważ znaczenie ma również jego niepowtarzalny charakter. Delikatnie nieregularna powierzchnia, subtelne zagniecenia i matowe wykończenie sprawiają, że prezentuje się wyjątkowo naturalnie i szlachetnie.

Sukienka z dodatkiem lnu z Reserved. Len i wiskoza to idealne połączenie

Sukienka z lnem z Reserved to doskonały przykład tego, jak nowocześnie można nosić len. Wykonana z mieszanki lnu i wiskozy, łączy naturalność z miękkością (a co za tym idzie - tkanina pięknie układa się na sylwetce). Jej fason jest prosty, ale przemyślany. Lekko rozkloszowany dół pięknie wygląda, gdy idziesz. Lekkości dodaje też dekolt w kształcie litery V i "otwarty" kołnierzyk. Krótkie rękawy z zakładkami subtelnie modelują kształt ramion, a zapięcie na guziki podkreśla klasyczny charakter sukienki. Dołączony jest do niej pleciony pasek, który pasuje idealnie. Zaznacza talię i swym ciemniejszym odcieniem brązu przełamuje beżowy kolor tkaniny. Zresztą ten jasny beż to świetny pomysł, bo basuje do wszystkiego. By stworzyć świetny look wystarczą skórzane klapki, espadryle lub minimalistyczne sandały. Ta sukienka z lnem sprawdzi się doskonale zarówno do pracy, jak i po godzinach. Jeśli marzy ci się inny kolor tej sukienki z lnem - możesz wybierać! W Reserved dostępna jest w takich odcieniach jak: śnieżnobiały, pastelowy róż, niebieski, zielony i granatowy. Cena: 199,99 złotych.

Sukienka z lnem nie musi być gładka. Ta w kwiaty z HM jest tego najlepszym dowodem

Choć len często kojarzy się z prostotą i minimalizmem, wcale nie musi być nudny. Sukienka z H&M pokazuje zupełnie inne oblicze tego materiału: bardziej romantyczne i dekoracyjne. To model, który przyciąga uwagę już samym fasonem. Długość maksi nadaje elegancji, a dekolt w kształcie serca pięknie podkreśla linię ramion. Dopasowana "gorsetowa" góra i koronkowe stawki robią robotę. Co może zaskakiwać w przypadku sukienki z lnem to wzór floral. Letni, sielski, romantyczny. Choć nie należy do tanich (359,99 złotych), zostały ostatnie sztuki.

