Najpiękniejsze koszule na wiosnę. Ta z Mango w stylu boho to cenowa perełka. Ale te z Reserved i H&M są boskie

Styl new romantism narodził się w Londynie, na przełomie lat 70. i 80. Szybko stał się czymś więcej niż modowy trend. Pozwalał bowiem na coś w rodzaju ucieczki od szarej rzeczywistości i celebrację wyobraźni. Owszem, ma w sobie nieco teatralności i przesady. Dlatego po dziś dzień uwielbiają go osoby, które nie boją się być widoczne. A także te z nas, które lubią w modzie eklektyczne połączenie stylu dandy, kaberetu i fantasy, które składają się na baśniowość new romantic.

Koszule new romantic Mango. Idealne na wiosnę i nie tylko pod trencz

Koszule z koronkami, żabotami, bufiastymi żabotami to zaprzeczenie surowego minimalizmu. I właśnie w tym tkwi cały ich urok oraz charakter. W takich koszulach dużo łatwiej wyrazić siebie niż w prostej, białej koszuli, zapiętej pod sam kołnierzyk. Piękne koszule w stylu new romantic znajdziesz między innymi w Mango. Idealnie sprawdzą się do jeansów czy materiałowych spodni, a także spódnic (mini, midi i maksi). W zależności od nastroju i okazji - do różnych rodzajów butów, począwszy od lekkich balerin, aż po szpilki czy loafersy. Baśniowy styl tych koszul świetnie wyglądał będzie podczas zarówno podczas rodzinnych spotkań, jak i randki czy spotkań z przyajciółmi. Do kina, do teatru, na spacer - pod wiosenny trencz, jeansową kurtkę czy ramoneskę.

Koszula w stylu new romantic Fot. mat. prom. / Mango

Koszula new romantic Fot. mat. prom. / Mango

HM i Reserved też mają piękne koszule. Do ulubionych jeansów i nie tylko

Piękne, romantyczne koszule idealne na wiosnę znajdziesz też w HM. Wśród nich uwagę zwraca jeansowa, z falbanką wzdłuż zapięcia i wokół niskiej stójki. To propozycja nie tylko dla wielbicielek new romantism, ale i denimu. Z taką górą i spodniami jeansowymi można stworzyć ultra ciekawy total look. 100 procent bawełny w składzie spodoba się z też fankom naturalnych tkanin. W poszukiwaniu pięknych, stylowych koszul nie ograniczaj się do przeglądania ofert w najnowszych kolekcjach. Piękne modele można znaleźć również wśród tych przecenionych. Dowodem na to jest koronkowa koszula ze stójką i baskinką, którą w Reserved można kupić teraz taniej aż o 75 procent. Może i nie są to koszule idealne do biura, gdzie obowiązuje wyśrubowany dress code, za to dużo bardziej efektownie prezentować się będziesz w nich na zdjęciach z wiosną w tle.

Koszula jeansowa Fot. mat. prom. / HM