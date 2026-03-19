Powrót na stronę główną

Perfumy Skolima: będzie hit na miarę Khamrah Lattafa? To też zapach dla kobiet i mężczyzn

Perfumy Skolima są coraz popularniejsze i lada chwila będzie znało je tyle osób, co hit "Temperatura". Nie bez powodu ten zapach nosi właśnie taką nazwę. Nie bez powodu może też stać się zapachowym bestsellerem na miarę Khamrah Lattafa.
Skolim, instagram.com/skolim__
Czy da się zamknąć klimat randki, imprezy i letniego wieczoru w jednym flakonie? Skolim spróbował i trzeba przyznać, że jego perfumy naprawdę przyciągają uwagę. "Temperatura" to słodki, zmysłowy zapach, który można porównać do viralowych arabskich perfum. 

Perfumy Skolima: Temperatura sprawia, że robi się naprawdę hot? To zapach dla kobiet i mężczyzn

Perfumy Skolima wpisują się w grupę zapachów zwanych gourmand fragrances, czyli inspirowanych aromatami takich pyszności, jak np. karmel. Karmelowa nuta zapachowa jest zresztą wyczuwalna w bazie Temperatury. Ale od początku... Wszystko zaczyna się od nut otwarcia, w którym wyczujemy lekko pikantny kardamon, miękką lawendę oraz owoce: jabłko i grejpfrut. W nutach serca robi się żywicznie i korzennie, a to za sprawą cynamonu, goździków i żywicy elemi. Nuty bazy to z kolei: wanilia, bursztyn, fasolka tonka i wspomniany karmel. Perfumy Temperatura to zapach zarówno dla kobiet i mężczyzn. Sprawdzą się świetnie na randkę lub imprezę w gronie przyjaciół. Bez względu na porę roku. Perfumy te  kupić we flakonach o dwóch pojemnościach: 50 i 100 ml. Setka w sklepie Skolim.pl kosztuje 269 złotych, a 50 ml - 179 złotych. Prócz Temperatury znajdziesz tam również perfumy Temperatura Night (to wieczorowa, bardziej esencjonalna wersja) oraz zapachy: Bebecita i Palermo. 

Fot. mat. prom. / sklepskolim.pl

Co łączy perfumy Skolima z kultowym zapachem Lattafa? To coś więcej niż nuty karmelu 

Jesienią i zimą arabskie perfumy Khamrah Lattafa plasowały się na podium wielu rankingów. Wiosną i latem ich miejsce mogą zająć perfumy Skolima i to z kilku powodów. Łączy je to, że oba zapachy dedykowane są kobietom i mężczyznom. Prócz nuty karmelu w obu występują też akordy tonki, wanilii i cynamonu, co odpowiada za ciepły, otulający charakter. A co je różni? Przede wszystkim jabłko i grejpftrut w perfumach Skolima, dzięki czemu już od początku są one lżejsze i świeże. Sprawia to, że mogą być dużo przyjemniejsze w noszeniu wiosną i latem. Choć perfumy Skolima są droższe od arabskich, jest więcej niż pewne, że Temperaturę warto poczuć na własnej skórze. I będzie o niej głośno, nie tylko na koncercie Skolima. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o: