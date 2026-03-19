Perfumy Skolima: będzie hit na miarę Khamrah Lattafa? To też zapach dla kobiet i mężczyzn

Czy da się zamknąć klimat randki, imprezy i letniego wieczoru w jednym flakonie? Skolim spróbował i trzeba przyznać, że jego perfumy naprawdę przyciągają uwagę. "Temperatura" to słodki, zmysłowy zapach, który można porównać do viralowych arabskich perfum.

Perfumy Skolima: Temperatura sprawia, że robi się naprawdę hot? To zapach dla kobiet i mężczyzn

Perfumy Skolima wpisują się w grupę zapachów zwanych gourmand fragrances, czyli inspirowanych aromatami takich pyszności, jak np. karmel. Karmelowa nuta zapachowa jest zresztą wyczuwalna w bazie Temperatury. Ale od początku... Wszystko zaczyna się od nut otwarcia, w którym wyczujemy lekko pikantny kardamon, miękką lawendę oraz owoce: jabłko i grejpfrut. W nutach serca robi się żywicznie i korzennie, a to za sprawą cynamonu, goździków i żywicy elemi. Nuty bazy to z kolei: wanilia, bursztyn, fasolka tonka i wspomniany karmel. Perfumy Temperatura to zapach zarówno dla kobiet i mężczyzn. Sprawdzą się świetnie na randkę lub imprezę w gronie przyjaciół. Bez względu na porę roku. Perfumy te kupić we flakonach o dwóch pojemnościach: 50 i 100 ml. Setka w sklepie Skolim.pl kosztuje 269 złotych, a 50 ml - 179 złotych. Prócz Temperatury znajdziesz tam również perfumy Temperatura Night (to wieczorowa, bardziej esencjonalna wersja) oraz zapachy: Bebecita i Palermo.

Perfumy Skolima Fot. mat. prom. / sklepskolim.pl

Co łączy perfumy Skolima z kultowym zapachem Lattafa? To coś więcej niż nuty karmelu

Jesienią i zimą arabskie perfumy Khamrah Lattafa plasowały się na podium wielu rankingów. Wiosną i latem ich miejsce mogą zająć perfumy Skolima i to z kilku powodów. Łączy je to, że oba zapachy dedykowane są kobietom i mężczyznom. Prócz nuty karmelu w obu występują też akordy tonki, wanilii i cynamonu, co odpowiada za ciepły, otulający charakter. A co je różni? Przede wszystkim jabłko i grejpftrut w perfumach Skolima, dzięki czemu już od początku są one lżejsze i świeże. Sprawia to, że mogą być dużo przyjemniejsze w noszeniu wiosną i latem. Choć perfumy Skolima są droższe od arabskich, jest więcej niż pewne, że Temperaturę warto poczuć na własnej skórze. I będzie o niej głośno, nie tylko na koncercie Skolima.

