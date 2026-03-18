Anna Wendzikowska szuka ślubnej sukni! Pokazała się w dwóch odsłonach

Po kilku nieudanych związkach i życiowych zawirowaniach Anna Wendzikowska nie straciła wiary w uczucia. Postanowiła spróbować szczęścia. Dzięki aplikacji randkowej poznała mężczyznę, z którym dziś planuje wspólną przyszłość. Dziś najnowsze zdjęcia w sukni ślubnej tylko podsycają spekulacje, że ten rozdział jej życia właśnie wchodzi w najpiękniejszą fazę.

Anna Wendzikowska pokazuje suknie ślubne. Jedna klasyczna, druga odważna

18 marca Anna Wendzikowska zaprezentowała dwie zupełnie różne, ale równie efektowne stylizacje ślubne - każda z nich podkreśla inny charakter i podejście do mody panny młodej. Pierwsza stylizacja to klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu. Suknia ma dopasowaną, gorsetową górę bez ramiączek, która pięknie podkreśla sylwetkę, oraz rozkloszowany, bogato zdobiony dół z wyraźną fakturą materiału. Całość tworzy bardzo szlachetny, ponadczasowy efekt - to propozycja dla kobiet, które marzą o "księżniczkowym" stylu, ale w bardziej minimalistycznej, współczesnej odsłonie.

Druga stylizacja to zupełnie inna energia - bardziej lekka i romantyczna. Sukienka ma asymetryczną, opadającą na ramiona górę oraz krótszy, bufiasty dół, który eksponuje nogi i dodaje całości dziewczęcego uroku. To odważniejsza, mniej formalna propozycja. Zdjęcia obu stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Anna Wendzikowska planuje ślub w 2026 roku. Nie chce hucznego wesela

Anna Wendzikowska coraz śmielej mówi o swoich planach ślubnych. W niedawnej rozmowie z Marcinem Wolniakiem w "Galaktyce Plotek" zdradziła, że kolejna ceremonia ślubna może odbyć się jeszcze w tym roku - i wszystko wskazuje na to, że będzie zupełnie inna niż jej poprzednie doświadczenia.

W rozmowie podkreśliła, że nie zależy jej na wystawnym weselu, a raczej na kameralnej atmosferze i bliskości najważniejszych osób. - Nie wiem, czy to będzie wielka i huczna impreza, ale jest taki plan. Wiesz, ja miałam już w życiu jedno wesele i ono było wielkie, i huczne. I teraz mam takie wewnętrzne poczucie, że chciałbym to zrobić na swoich warunkach, w gronie osób z którymi jestem blisko, na których mogę liczyć zawsze, i chcę żeby byli blisko w dalszej części mojej drogi - wyznała.

