Już nie flare, ale barrel. Najmodniejsze jeansy znajdziesz w HM, Reserved i Sinsay

Jesienią i zimą krój flare święcił prawdziwe triumfy. Teraz wciąż je kochamy, ale... coraz głośniej i więcej mówi się o jeansach barrel lub... tych o prostych, wcale nie szerokich nogawkach, które wiele z nas pamięta z lat dziewięćdziesiątych. W aktualnych ofertach lubianych sieciówek znajdziesz świetne jeansy, w takim fasonie, który odpowiada ci najbardziej.

Jeansy z rozszerzanymi nogawkami - one wciąż są na topie. W HM świetne w dobrej cenie, jeansy barrel też

Współczesna moda nie każe nam z dnia na dzień żegnać się z ulubionym fasonem jeansów. I nawet jeśli przeczytasz trzy artykuły na temat tego, że najmodniejsze są teraz jasne jeansy - też wcale nie musisz chować swoich ulubionych, ciemnogranatowych, na dno szafy. Tym bardziej, że w ciemnogranatowe, rozszerzane nogawki cudownie wysmuklają nogi (w przeciwieństwie do białych rurek). W HM znajdziesz teraz świetne, które są też w całkiem dobrej cenie. Idealne do stylizacji casual lub boho czy western. Kosztują 109 złotych.

Modne jeansy Fot. mat. prom. / HM

W HM znajdziesz też coraz modniejsze jeansy barrel, o zaokrąglonej zewnątrzej linii nogawki. Od baloon różnią się tym, że są bardziej "płaskie", ale podobnie jak one - zwężają się ku dołowi. Ten fason budzi coraz większą ciekawość i z pewnością będziemy go widywać na ulicach coraz częściej. W HM jest ich teraz do wyboru całkiem sporo...

Jeansy barrel Fot. mat. prom. / HM

Spodnie barrel Fot. mat. prom. / HM

Stovepipe: modne jeansy w Reserved i Sinsay. Proste nogawki i raczej wąskie niż szerokie

Stovepipe (komin) mają proste nogawki i wiele z nas pamięta je z lat dziewięćdziesiątych. Moda tamtych czasów wraca teraz jak bumerang i jest to całkiem dobra znajomość, jeśli szukamy stylowych spodni, które ukryją mankamenty figury. Raczej wysoki niż średni czy niski stan tych jeansów świetnie radzi sobie z boczkami i brzuszkiem. A proste (dokładnie jak komin) nogawki optycznie wydłużają nogi i idealnie pasują do różnych rodzajów butów (od balerin, przez sneakersy aż po szpilki). Co więcej, ich klasyczny krój pozwala stworzyć outfit na każdą okazję - wystarczy dobrać odpowiednią górę i dodatki. Tego typu jeansy łatwo znajdziemy między innymi w Reserved czy Sinsay. Te z Reserved mają urocze kieszenie z tyłu w kształcie serc. Te z Sinsay są z kolei wyjątkowo uniwersalne i w mega przyjaznych cenach.

