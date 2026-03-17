Najpiękniejsze sukienki na wiosnę kupisz na wyprzedaży w Reserved i Mohito. Midi w kwiaty sprzyjają sylwetce

W Mohito i Reserved znajdziesz najpiękniejsze sukienki na wiosnę. Długość midi i kwiaty sprzyjają każdej sylwetce, są przy tym zwiewne i mega efektowne. Co ważne, trafiły na wyprzedaż i można je kupić taniej niż kiedykolwiek.
Śliczne sukienki na wiosnę
Fot. Instagram: @Reserved

Trendy obowiązujące w 2026 roku pozostawiają nam dużo swobody jeśli chodzi o styl, ale jedno jest pewne: gładkie tkaniny i minimalistyczne fasony wybieramy sporadycznie. Najczęściej sięgamy po kroje i printy, które wciąż są eleganckie, ale pozwalają nam pokazać siebie w wiosennej odsłonie. Wyraźnie inspirowane naturą, a nie biurem czy laboratorium. 

Sukienki na wiosnę z Mohito są jak z bajki. Midi w kwiaty idealne na co dzień i wyjątkowe okazje

Mohito to marka, którą wiele z nas darzy ogromnym zaufaniem nie bez powodu. Warto tu zajrzeć w poszukiwaniu idealnej sukienki na wiosnę i... wcale nie musimy jej szukać w najnowszej kolekcji. Te z wyprzedaży są piękne i wcale nie passe. Za to kosztują sporo mniej. Przykład? Zniewalająco piękna sukienka w kwiaty w odcieniach zieleni, kremowego i fuksji. To koszulowa midi z krótkimi rękawami i dekoltem w kształcie litery V. Lekka i zwiewna, przewiązana paskiem wygląda jak uosobienie Wiosny. Cena (po przecenie 50 proc.) to 99,99 złotych.

Sukienka w kwiaty na wiosnęFot. mat. prom. / Mohito

Kolejna propozycja to kwiatowa midi utrzymana w odcieniach niebieskiego i błękitu na białym tle. Też ma dekolt w kształcie litery V i krój, który sprawia, że sylwetka prezentuje się lekko i korzystnie. Uwagę zwraca ciekawy i pełen wdzieku fason krótkich rękawów, dzięki któremu figura (wraz z zaznaczoną talią i lekkim rozszerzeniem u dołu) zyskuje kształt klepsydry. Cena: 49,99 złotych (po przecenie 64 proc.)

Sukienka na wiosnę w kwiatyFot. mat. prom. / Mohito

Midi w kwiaty z Reserved. Piękna sukienka wymarzona na wiosnę

Ta midi w kwiaty również trafiła na wyprzedaż. I aż trudno uwierzyć, że wciąż dostępna jest we wszystkich rozmiarach. To sukienka w stylu new romantic, zaprojektowana z myślą o kobietach, które uwielbiają marzyć, ale jeśli chodzi o modę, niekoniecznie dobrze czułyby się w trącącym naftaliną stylu retro. Długość, falbany i "motylkowe" rękawy sprawiają, że ta sukienka jest urocza, ale nie staroświecka. Po przecenie 44 procent można ją kupić za129,99 złotych. 

Sukienka na wiosnęFot. mat. prom. / Reserved

Kolejna propozycja to różowa midi w czerwone maki. Dostępna w fasonie kopertowym z paskiem oraz klasycznej sukienki. Trzeba przyznać, że kobietę w tej sukience widać od razu i to z daleka. W dodatku trudno oderwać od niej wzrok, ponieważ outfit z tą midi budzi tak piękne skojarzenia z latem i wakacjami, że można się rozmarzyć. Warto dodać, że do wszystkich tych sukienek midi bardzo łatwo dobierzesz idealne buty i dodatki. Którym nadasz ostateczny kierunek stylizacji, o którą ci chodzi. Być może będzie to boho, być może casual a być może coraz bardziej popularny cottagore (który trudno wyobrazić sobie bez kwiatów, falbanek, charakteru sielskości w nowoczesnym wydaniu). 

Najpiękniejsze sukienki z wyprzedaży Reserved
Najpiękniejsze sukienki z wyprzedaży ReservedFot. Reserved
 

