17 marca obchodzony jest Dzień Świętego Patryka, który jest irlandzkim świętem narodowym. Z tej okazji w wielu miastach kraju organizowane są festyny czy pochody uliczne. Księżna Kate, która jest honorową pułkowniczką Gwardii Irlandzkiej, uczciła święto, biorąc udział w wojskowej paradzie odbywającej się w angielskim mieście Aldershot.

REKLAMA

Księżna Kate w zieleni świętuje Dzień Świętego Patryka

Księżna Kate na tę okazję wybrała płaszcz w zielonym odcieniu - zakładanie ubrań w narodowym kolorze Irlandii jest jedną z tradycji w Dniu Świętego Patryka. Dopasowany płaszcz Kate był spięty w talii czarnym paskiem, a całą stylizację księżna uzupełniła zielonym toczkiem ozdobionym kokardą i rękawiczkami. Do płaszcza miała przypięte gałązki koniczyny, a ten symbol wręczyła również oficerom i żołnierzom Gwardii. Jak widać na zdjęciach, księżna była w doskonałym nastroju, a z jej twarzy nie schodził uśmiech.

Kate, wcześniej w towarzystwie męża, regularnie pojawiała się na spotkaniach z przedstawicielami Gwardii Irlandzkiej z okazji Dnia Świętego Patryka. Tytuł honorowej pułkowniczki objęła w 2022 roku po tym, jak król Karol III zasiadł na tronie. Wcześniej honorowym pułkownikiem Gwardii Irlandzkiej był książę William. W ubiegłym roku po raz pierwszy księżna Kate pojawiła się na wydarzeniu w pojedynkę.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Księżna Kate nie może tego robić! Powiedziała to wprost

26 lutego księżna Kate i książę William odwiedzili Newtown w Walii, gdzie na ulicach czekało na nich wielu mieszkańców. Zatrzymywali się, by przywitać się z ludźmi i zamienić kilka słów z osobami, które przyszły ich zobaczyć. Kate porozmawiała z jednym z mężczyzn, który w pewnym momencie poprosił ją o autograf. Na nagraniu opublikowanym przez magazyn "HELLO!" widać moment, w którym Kate odmówiła. -Nie mogę składać podpisów, bardzo mi przykro. Mogę jednak uścisnąć ci dłoń. Miło mi cię poznać - odpowiedziała do mężczyzny.

Powód takiej reakcji wynika z zasad obowiązujących w rodzinie królewskiej. Nie każdy wie, że członkowie nie rozdają autografów. Ta zasada istnieje, ponieważ jest ryzyko ich późniejszego fałszowania. Zgodnie z królewskim protokołem powinni także unikać robienia wspólnych zdjęć z fanami podczas oficjalnych spotkań.

