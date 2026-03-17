Królowa Letycja zachwyca w błękitnej koszuli. Podobne znajdziesz w Zarze i Reserved, są piękne i twarzowe

Jeśli w twojej garderobie brakuje błękitnej koszuli, najwyższy czas to zmienić. 53-letnia królowa Letycja pokazała, że taka koszula doskonale pasuje nie tylko kobietom o chłodnym typie urody. Ona sama ma ciemne włosy i dość ciepły odcień karnacji a w błękicie wygląda przepięknie. Taką koszulę warto nosić również latem, ponieważ cudownie podkreśli urodę muśniętej słońcem skóry.

Obłędny błękit. Koszula w tym odcieniu z Zary kosztuje mniej niż myślisz

Błękitny kolor tej koszuli jest wręcz hipnotuzujący. Podobnie jak koszula królowej, też ma dość luźny krój, co zupełnie nie odbiera jej elegancji. Świetna do materiałowych spodni w neutralnym, beżowym odcieniu i czarnych dodatków. Wpuszczając ją za (np. czarny) pasek łatwo okiełznasz jej nieco oversizowy charakter. Do tego czarne czółenka lub sandały i masz to: look, który może stać się twoim ulubionym. A to dopiero początek, ponieważ delikatny połysk tej koszuli i możliwość podwinięcia długich rękawów to coś, co może inspirować do nieskończonej liczby outfitów na różne okazje. Sprawdzi się znakomicie zarówno podczas rodzinnych uroczystości (Wielkanoc, chrzciny, rocznice), jak i na spotkania z przyjaciółmi czy na randkę (wtedy możesz nadać jej nieco bardziej nonszalanckiego sznytu). Cena: 99,90 złotych.

Błękitna koszula

Błękitna koszula to ideał na wiosnę. Ta z Sinsay też się poleca

W poszukiwaniu błękitnej koszuli nie musisz ograniczać się do czystego błękitu. Podobny efekt uzyskasz stawiając na niebieskie prążki lub paski na białym tle. Możesz też wybierać pomiędzy różnego rodzaju krojami - stawiając na te bardziej slim lub krótki rękaw. Jeśli wciąż obawiasz się, że jest to zbyt chłodny kolor, zawsze możesz go ocieplić biżuterią połyskującą na złoto. Złoto i błękit kochają się z wzajemnością! Możesz szukać takiej, która będzie miała złote guziki lub ciemne - jak te przy koszuli królowej. Jeśli chodzi o cenę - również możesz znaleźć model, który kosztuje tyle, ile chcesz i możesz wydać. Przykład to przeceniona o 45 procent błękitna koszula z Reserved. Sprytne wiązanie z tyłu i prosty krój sprawia, że łatwo w niej wyglądać dobrze. A kosztuje 65,99 złotych. Jeszcze taniej może upolować błękitną koszulę w Sinsay - doskonałym przykładem jest ta z wiskozy:

