Na czerwonym dywanie podczas gali "Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025" nie zabrakło efektownych kreacji. Gwiazdy zachwycały różnorodnymi stylizacjami - od śmiałej elegancji po ponadczasowo stonowane zestawy. Kto zaprezentował się najlepiej?

"Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025". Maja Staśko w obcisłej sukni, Magdalena Lamparska w garniturze

Największą uwagę przyciągnęła Maja Staśko, która tym razem postawiła na dopasowaną czarną suknię maxi z wysokim rozcięciem na nodze. Kreacja podkreślała jej ciążowe krągłości i wyeksponowała sylwetkę. Do całości Staśko dobrała czarne botki na wysokim obcasie z wiązaniem, co nadało stylizacji lekko rockowego charakteru. Naturalny makijaż i prosta fryzura pozwoliły, by to właśnie minimalistyczna, ale bardzo kobieca sukienka grała pierwsze skrzypce.

Na gali nie zabrakło także Magdaleny Lamparskiej. Na czerwonym dywanie pojawiła się w oversize'owym garniturze w delikatne paski. Szary komplet zestawiła z białą koszulą, a to stworzyło spójny look. Całość uzupełniła błyszczącymi butami w tym samym kolorze, co kreacja, a także małą, beżową torebką, które przełamały surowy charakter stylizacji i dodały jej modowego sznytu.

"Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025". Mery Spolsky postawiła na kontrastowy look, Edyta Jungowska w klasycznej stylizacji

Na czerwonym dywanie pojawiła się także Mery Spolsky, która postawiła na odważny i nowoczesny look. Piosenkarka miała na sobie krótką, czerwoną kurtkę z ekoskóry o wyraźnie zarysowanych, szerokich ramionach. Model zapinany na zamek subtelnie odsłaniał czarny, koronkowy biustonosz, dodając stylizacji zmysłowości. Dół stylizacji stanowiła czarna, lakierowana spódnica o asymetrycznym kroju z wysokim rozcięciem na nodze. Błyszczący materiał mocno kontrastował z matową kurtką, dzięki czemu całość prezentowała się nowocześnie.

Edyta Jungowska, która rzadko pojawia się na tego typu wydarzeniach, wybrała ponadczasową elegancję. Postawiła na czarny, dwuczęściowy zestaw - luźną tunikę z szerokimi rękawami oraz długą spódnicę w tym samym kolorze. Stylizację uzupełniła czarnymi botkami i niewielką, ozdobną torebką na łańcuszku. Całość prezentowała się bardzo klasycznie i elegancko. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!