Napoleon jacket to HIT sezonu. Najpiękniejsze kurtki ma Zara, ale w Answear też znajdziesz coś ekstra

Napoleon jacket - trend, który szturmem podbija ulice

Napoleon jacket udowadnia, że historia mody lubi zataczać koło. Dawniej element munduru, dziś jedna z najbardziej charakterystycznych marynarek/kurtek sezonu - idealna dla tych, którzy lubią styl z mocnym akcentem. Wyróżnia się rzędami ozdobnych guzików, wyraźnie zaznaczoną talią i często mocniej zbudowaną linią ramion. Dzięki temu nadaje sylwetce strukturę i wygląda niezwykle efektownie nawet w prostej stylizacji. Projektanci i sieciówki chętnie reinterpretują ten fason. Pojawiają się zarówno klasyczne czarne modele, jak i bardziej nowoczesne wersje z poduszkami na ramionach czy jeansowe. W codziennych stylizacjach Napoleon jacket najlepiej gra pierwsze skrzypce - wystarczy połączyć ją z prostymi jeansami, minimalistycznym topem i botkami. W bardziej eleganckiej wersji świetnie wygląda z cygaretkami!

Piękne Napoleon jacket znajdziesz w Zarze! Świetnie skrojone i idealne na każdą okazję

W Zarze pojawiły się modele, które doskonale wpisują się w trend Napoleon jacket. Dopasowana kurtka z ozdobnymi guzikami podkreśla talię i ma wyraźnie zaznaczoną linię ramion, dzięki temu tworzy bardzo elegancką sylwetkę. To świetna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić militarny akcent do garderoby, ale nadal zachować nowoczesny charakter stylizacji. Druga opcja to taliowana marynarka z poduszkami na ramionach. Ten detal mocno podkręca modowy efekt i sprawia, że całość wygląda bardziej efektownie. Napoleon jacket warto zestawić z szerokimi jeansami, mokasynami albo sneakersami. Dzięki temu okrycie wierzchnie przestaje być tylko elegancką marynarką, a staje się elementem codziennego looku.

Answear też ma perełki, jeśli chodzi o Napoleon jacket. Spójrz tylko na nasze propozycje

Jeśli szukasz interpretacji tego trendu w wersji premium, zajrzyj do oferty Answear. Wśród propozycji wyróżniają się modele marki Twinset - eleganckie marynarki z domieszką wełny, które nawiązują do militarnego kroju, ale mają bardziej wyrafinowany charakter. Czarna wersja sprawdzi się jako alternatywa dla klasycznej marynarki do pracy. Wystarczy dodać jedwabną koszulę i proste spodnie, aby uzyskać elegancką stylizację. Z kolei granatowy model świetnie wygląda w wieczorowej odsłonie - z dopasowaną sukienką lub satynową spódnicą midi. Z pewnością wybierzesz coś dla siebie!