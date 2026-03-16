W nocy z 15 na 16 marca po raz 98. Oscary zostaną wręczone po raz 98. Tuż przed galą mogliśmy oglądać gwiazdy pozujące fotoreporterom na czerwonym dywanie. Wśród nich pojawił się także Timothée Chalamet, który w tym roku ubiega się o statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie "Wieki Marty".
Timothée Chalamet na tegoroczne Oscary wybrał biały total look. Aktor miał na sobie biały garnitur, który zestawił z koszulą i krawatem w tym samym kolorze. Postawił również na białe buty. Stylizację przełamywały jedynie okulary przeciwsłoneczne, w których początkowo pozował do zdjęć. Na wydarzeniu towarzyszyła mu ukochana Kylie Jenner, która na oscarową galę wybrała czerwoną, błyszczącą kreację.
Chalamet krótko przed Oscarami wywołał skandal i mocno podpadł środowisku artystycznemu. Aktor w rozmowie z Matthew McConaugheyem wypowiedział się lekceważąco o balecie i operze. - Nie chciałbym pracować w balecie lub operze, gdzie panuje atmosfera typu: "Hej! Utrzymajcie to przy życiu, mimo że nikogo to już nie interesuje". Z całym szacunkiem dla ludzi związanych z baletem i operą... - powiedział. Słowa Chalameta odbiły się w mediach szerokim echem, a na aktora spadła za nie ogromna krytyka.
W tym roku o Oscara walczy również Polka Małgorzata Turzańska. Kostiumografka została wyróżniona za swoją pracę przy filmie "Hamnet". Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w nietypowej kreacji ozdobionej agrafkami. 15 marca w materiale "Dzień dobry TVN" mogliśmy zobaczyć, jak przygotowywała się do oscarowej nocy. Jak wyznała, do ostatniej chwili zwlekała z napisaniem przemowy na wypadek, gdyby udało jej się zgarnąć nagrodę. - Na pewno coś tam sobie gdzieś ułożę, żeby nie wyjść na głupa w razie, gdyby faktycznie się jakiś cud zdarzył - opowiadała. - Na takim śniadaniu Akademii, parę tygodni temu, ktoś powiedział, "no masz 20-procentową szansę, więc proszę, napisz sobie coś, żeby nie stać tam z oczami jak wielkie jajka" - mówiła kostiumografka.
