W nocy z 15 na 16 marca po raz 98. Oscary zostaną wręczone po raz 98. Tuż przed galą mogliśmy oglądać gwiazdy pozujące fotoreporterom na czerwonym dywanie. Wśród nich pojawił się także Timothée Chalamet, który w tym roku ubiega się o statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie "Wieki Marty".

REKLAMA

Zobacz wideo Zwiastun filmu "Wielki Marty"

Oscary 2026. Timothée Chalamet na czerwonym dywanie. Tak się zaprezentował

Timothée Chalamet na tegoroczne Oscary wybrał biały total look. Aktor miał na sobie biały garnitur, który zestawił z koszulą i krawatem w tym samym kolorze. Postawił również na białe buty. Stylizację przełamywały jedynie okulary przeciwsłoneczne, w których początkowo pozował do zdjęć. Na wydarzeniu towarzyszyła mu ukochana Kylie Jenner, która na oscarową galę wybrała czerwoną, błyszczącą kreację.

Chalamet krótko przed Oscarami wywołał skandal i mocno podpadł środowisku artystycznemu. Aktor w rozmowie z Matthew McConaugheyem wypowiedział się lekceważąco o balecie i operze. - Nie chciałbym pracować w balecie lub operze, gdzie panuje atmosfera typu: "Hej! Utrzymajcie to przy życiu, mimo że nikogo to już nie interesuje". Z całym szacunkiem dla ludzi związanych z baletem i operą... - powiedział. Słowa Chalameta odbiły się w mediach szerokim echem, a na aktora spadła za nie ogromna krytyka.

Polka ubiega się o Oscara

W tym roku o Oscara walczy również Polka Małgorzata Turzańska. Kostiumografka została wyróżniona za swoją pracę przy filmie "Hamnet". Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w nietypowej kreacji ozdobionej agrafkami. 15 marca w materiale "Dzień dobry TVN" mogliśmy zobaczyć, jak przygotowywała się do oscarowej nocy. Jak wyznała, do ostatniej chwili zwlekała z napisaniem przemowy na wypadek, gdyby udało jej się zgarnąć nagrodę. - Na pewno coś tam sobie gdzieś ułożę, żeby nie wyjść na głupa w razie, gdyby faktycznie się jakiś cud zdarzył - opowiadała. - Na takim śniadaniu Akademii, parę tygodni temu, ktoś powiedział, "no masz 20-procentową szansę, więc proszę, napisz sobie coś, żeby nie stać tam z oczami jak wielkie jajka" - mówiła kostiumografka.

