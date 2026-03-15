Tegoroczna gala oscarowa odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca czasu polskiego. Statuetki zostaną wręczone już po raz 98. W tym roku o Oscara walczy również polska kostiumografka Małgorzata Turzańska nominowana do nagrody za kostiumy do filmu Hamnet. Tak zaprezentowała się na czerwonym dywanie kilka godzin przed rozpoczęciem gali.

Oscary 2026. Małgorzata Turzańska zaskoczyła kreacją

Małgorzata Turzańska na galę wybrała dość nietypową, czarną kreację. Sukienka z krótkimi rękawkami i rozkloszowanym dołem była w całości ozdobiona przypiętymi do niej agrafkami. Efekt robił ogromne wrażenie. Turzańska zestawiła kreację ze srebrnymi bransoletkami i spięła włosy w kok. Kostiumografka zdecydowała się również na polityczny apel - miała na sobie przypinkę z napisem "ICE OUT" nawiązującej do ruchu sprzeciwiającego się działaniom amerykańskiej służby imigracyjnej.

Małgorzata Turzańska urodziła się w Krakowie, ale zdecydowała się uczyć kostiumografii za granicą. Studiowała w Pradze i w Nowym Jorku, gdzie mieszka od 2005 roku. Wyróżnienie za pracę przy filmie "Hamnet" to jej pierwsza nominacja do Oscara. W tym roku o statuetkę dla najlepszych kostiumów ubiegają się również filmy "Avatar: Ogień i popiół", "Frankenstein", "Grzesznicy" i "Wielki Marty".

Oscary 2026 z nową kategorią

Na tegorocznej gali statuetki zostaną przyznane w 24 kategoriach. W tym roku po raz pierwszy Oscary zostaną wręczone w nowej kategorii - najlepszy casting, która honoruje kierowników castingu za pracę nad filmem. O Oscara dla najlepszego aktora walczą w tym roku Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan oraz Wagner Moura. Do nagrody dla najlepszej aktorki zostały nominowane z kolei Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve oraz Emma Stone. W tym roku padł również rekord, jeśli chodzi o liczbę nominacji dla jednego filmu. Ustanowił go film "Grzesznicy", który ubiega się aż o 16 statuetek. Dotychczas rekordem było 14 nominacji.

