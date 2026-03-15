Oscary 2026. Nicole Kidman i Demi Moore w piórach. Emma Stone zaskoczyła

W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu rozpoczęła się gala Oscarów. Statuetki zostaną wręczone już po raz 98. W tym roku wydarzenie prowadzi Conan O’Brien, a o nagrody walczą m.in. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley i Emma Stone. Już kilka godzin przed startem wydarzenia gwiazdy zaczęły pozować reporterom na czerwonym dywanie. Od niektórych stylizacji trudno było oderwać wzrok.

Oscary 2026. Kto błyszczał na czerwonym dywanie?

Emma Stone na tegorocznej gali pojawiła się w dość zaskakującej kreacji. Aktorka postawiła na bardzo prostą i gładką sukienkę z jasnego, lśniącego materiału. Zrezygnowała też z mocnej biżuterii. Teyana Taylor zaprezentowała się z kolei w czarno-białej sukience z błyszczącymi zdobieniami i długim, ciągnącym się po ziemi trenem. Kate Hudson na czerwonym dywanie pozowała w towarzystwie swojej mamy Goldie Hawn. Obie postawiły na błyszczące kreacje - Hudson w kolorze jasnej zieleni, Hawn wybrała natomiast czerń.

Trudno było oderwać wzrok również od Nicole Kidman. Aktorka wybrała dwuczęściową, beżową kreację składającą się z gorsetu i zwężanej spódnicy, które u dołu były ozdobione piórami. Na kreację ozdobioną w pióra - tym razem ciemne - zdecydowała się również Demi Moore.

Oscary 2026. Polka walczy o statuetkę

W tym roku o prestiżową nagrodę filmową walczy polska kostiumografka Małgorzata Turzańska wyróżniona za swoją pracę przy filmie "Hamnet". 15 marca w materiale wyemitowanym w "Dzień dobry TVN" opowiedziała, jak przygotowuje się do oscarowej gali. Turzańska wyjawiła m.in., że zwlekała z przygotowaniem przemowy. - Na pewno coś tam sobie gdzieś ułożę, żeby nie wyjść na głupa w razie, gdyby faktycznie się jakiś cud zdarzył - opowiadała. - Na takim śniadaniu Akademii, parę tygodni temu, ktoś powiedział, "no masz 20-procentową szansę, więc proszę, napisz sobie coś, żeby nie stać tam z oczami jak wielkie jajka" - dodała kostiumografka.

