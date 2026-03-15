Izabella Krzan już jest w Los Angeles i relacjonuje w mediach społecznościowych wszystkie szczegóły. Zameldowała się na miejscu dzień przed wielką galą Oscarów. Polska prezenterka i była Miss Polonia pojawiła się w okolicach czerwonego dywanu, gdzie przygotowania do najważniejszego wydarzenia w świecie kina trwają pełną parą. Oscary co roku przyciągają największe gwiazdy Hollywood, reżyserów, producentów i twórców filmowych z całego świata. Dzień przed galą okolice miejsca wydarzenia zaczynają tętnić życiem, trwają próby, przygotowania scenografii i pierwsze spotkania gwiazd z mediami. Właśnie wtedy na miejscu pojawiła się Krzan, dzieląc się z fanami kulisami wydarzenia.

Izabella Krzan olśniła tuż przed galą Oscarów. Tak się zaprezentowała

Izabella Krzan pokazała już swoją stylizację. Na zdjęciach widać, że prezenterka postawiła na niezwykle elegancką i bardzo hollywoodzką kreację. Krzan pojawiła się w długiej, czarnej sukni o dopasowanym kroju, który podkreślał jej sylwetkę. Kreacja miała efektowne rozcięcie na nodze, dzięki czemu całość nabrała zmysłowego charakteru. Górę sukni zdobił spektakularny, piórkowy element oplatający szyję i dekolt, który przyciągał wzrok i nadawał stylizacji wieczorowego charakteru. Materiał układał się w długi tren, który elegancko spływał po czerwonym dywanie, potęgując efekt.

Całość dopełniły klasyczne dodatki, takie jak szpilki i delikatna biżuteria. Nie da się ukryć, że strój Krzan jest efektowny i robi wrażenie. Fani szybko zwrócili uwagę, że prezenterka wyglądała jak prawdziwa gwiazda czerwonego dywanu, a jej zdjęcia spod oscarowej ścianki błyskawicznie zaczęły krążyć w sieci. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Izabella Krzan zachwyciła fanów. Nie zabrakło miłych słów

"Izabella Krzan melduje się na posterunku i prosto z Los Angeles przychodzi do nas z najważniejszymi informacjami tuż przed galą rozdania Oscarów" - czytamy w opisie zdjęć. Komentarze na temat stylizacji Izabelli Krzan nie pozostawiły wątpliwości. Fani nie kryli zachwytu. "Iza wygląda pięknie na tym czerwonym dywanie. Oscar za wygląd i relację", "Iza kradnie całe show", "Elegancko wygląda, pasuje stylu do Oscara" - czytamy.