Tiulowe spódnice z Reserved w romantycznym stylu zachwycają. Piękne też w Sinsay i hiszpańskiej sieciówce Mango

Wiosna w pełni, a to oznacza tylko jedno – czas schować grube, dresowe spodnie na dno szafy i zrobić miejsce na najbardziej kobiecy element garderoby! W tym sezonie sieciówki przeszły same siebie, serwując nam prawdziwy festiwal przepięknych fasonów.

Najładniejsze spódnice na wiosnę z nowej kolekcji Reserved. Tiul wraca do łask!

Pamiętacie kultowe stylizacje Carrie Bradshaw z "Seksu w wielkim mieście"? Styl "balletcore" i romantyczny tiul znów są na absolutnym szczycie trendów! W nowej kolekcji Reserved znalazłam spódnice, które wyglądają jak wyciągnięte prosto z wybiegów luksusowych domów mody. To przepiękne, rozkloszowane modele midi wykonane z delikatnego, lekko prześwitującego materiału. Mój wzrok od razu przyciągnął obłędny, pastelowy błękit oraz uroczy, pudrowy róż. Są niesamowicie zwiewne, lekkie i zjawiskowo układają się w ruchu. Te spódnice są idealne na co dzień i do pracy, ale także na wyjątkowe okazje i rodzinne uroczystości jak komunie, chrzciny, a nawet wesela.

Śliczna tiulowa spódnica z Reserved Fot. Reserved

Śliczne spódnice na wiosnę za mniej niż 50 zł. Te z polskiej sieciówki Sinsay zachwycają!

Szukacie ubrań, które świetnie leżą, mają piękne wzory, a przy okazji nie nadwyrężą waszego portfela? Sinsay jak zwykle nie zawodzi! W ich najnowszej ofercie upolujecie przepiękne, wiosenne spódnice za mniej niż 50 zł. Takie okazje trzeba łapać od razu, bo te modele masowo znikają z wieszaków! W ciepłe miesiące oczywiście stawiamy na florystyczne motywy, które dodają niesamowitej energii.

Wzorzyste spódnice na wiosnę Fot. Sinsay

Modne spódnice na wiosnę z wiosennej kolekcji Mango

Jeśli wolicie nieco bardziej minimalistyczne, ale eleganckie fasony, nowości z hiszpańskiej sieciówki Mango z pewnością skradną wasze serca. Marka w tym sezonie stawia na klasę i fantastyczną objętość! Zjawiskowo prezentują się szerokie, rozkloszowane spódnice o kroju litery "A", które genialnie wręcz radzą sobie z maskowaniem szerszych bioder czy masywniejszych ud, a jednocześnie niesamowicie zaznaczają talię. W nowej ofercie znajdziecie m.in. przepiękny, koralowy model, który cudownie ożywi każdą wiosenną stylizację, a także absolutny hit - białą, lejącą się spódnicę maxi ze stylowym wiązaniem, które dodaje jej unikalnego charakteru. Te fasony wyglądają niezwykle drogo i luksusowo, wpisując się w uwielbianą estetykę "old money". Dziewczyny, w zestawieniu z elegancką koszulą lub krótkim żakietem zrobicie w nich furorę na niejednym przyjęciu!