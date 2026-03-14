Zamszowe torebki to największy must-have sezonu. Shopperki z Kazar, Ochnik i H&M to cenowe perełki

Czarna torebka to klasyka, która co prawda zawsze się obroni, ale... Jeśli rozglądasz się za nową torebką na wiosnę, postaw na zamsz. To trend, który króluje nie bez powodu. A piękne torebki zamszowe ma Kazar, Ochnik czy HM.
Przeglądając najnowsze kolekcje marek modowych widać wyraźnie: rok konia zainspirował wiele z nich do stylu western. Widać to doskonale na przykładzie Zary, która wprowadziła limitowaną kolekcję Western Arena. Trend nawiązujący do stylistyki western dotyczy również torebek. Ale tym razem nie chodzi o frędzle. A o zamsz. Najlepiej w pięknym, ciepłym, czekoladowym kolorze.

Torebka z zamszu marki Ochnik: elegancja i wygoda. Pasuje nie tylko to stylizacji boho romantic

Pierwszy przykład to torebka zamszowa marki Ochnik. W naturalnym, głębokim odcieniu brązu. Wymarzona do całej gamy stylizacji, począwszy od casual, poprzez eleganckie oficjalne outfity, aż po boho romantic. Pasuje zarówno do jeansów, jak i biznesowych garniturów czy wiosennych sukienek w kwiaty (lub w hafty).  Wykonana w 100 proc. z naturalnej skóry zamszowej już na pierwszy rzut oka wyróżnia się jakością premium. Efektu dopełnia miękkość zamszu, która też rzuca się w oczy. Tym bardziej, że torebka nie jest mała (wysokość 32 cm, szerokość 37, głębokość 13 cm, długość rączki - 24 cm).  Cena tej zamszowej torebki to 499,90 zł. 

Minimalistyczna torebka Kazar. Miękki zamsz, prosta forma i dopracowane detale

Zamszowe torebki znajdziesz również w kolekcji Kazar. A to najlepszy dowód na to, że zamsz wcale nie jest zarezerwowany wyłącznie dla stylizacji country, bo może być też bardzo elegancji. Ta minimalistyczna w formie torebka to kwintesencja szyku.  Jej piękno to prosta forma, miękki zamsz i dopracowane detale w złotym kolorze. Tu nie ma mowy o pomyłce - od razu wiadomo, że to Kazar i najwyższa półka. Matowy zamsz podkreśla głębię brązu, a jej jednolita bryła od razu zwraca uwagę.  Ta torebka będzie idealna na wyjątkowe okazje. Zwłaszcza do eleganckich, minimalistycznych stylizacji, w których "mniej, zawsze oznacza więcej". Cena: 1 099,00 złotych. 

Torebka zamszowa z H&M. Shopperka w trzech kolorach do wyboru

Trend na zamszowe torebki widać też w sieciówkach. Przykład to zamszowa shopperka w H&M dostępna w trzech kolorach: czekoladowym brązie oraz dwóch odcieniach beżu.  Torebka uszyta z naturalnego zamszu ma ciekawą jak na shopperkę, choć prostą formę. To rzeczywiście pojemna torebka, co z pewnością ułatwi szukanie w niej kluczy czy flakonika z perfumami. Jest elegancka, ale z pewnością sprawdzi się na co dzień, do outfitów w stylu casual czy boho.  Warto dodać, że jej cena jest bardzo przyjazna, jak na tak dużą torbę z naturalnego zamszu. Kosztuje 389,99 złotych. 

Zobacz też: Zapomnij o sukienkach w kwiaty. Te modele z Zary i Reserved podbiją ulice tej wiosny

 
 
