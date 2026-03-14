Zamszowe torebki to największy must-have sezonu. Shopperki z Kazar, Ochnik i H&M to cenowe perełki

Przeglądając najnowsze kolekcje marek modowych widać wyraźnie: rok konia zainspirował wiele z nich do stylu western. Widać to doskonale na przykładzie Zary, która wprowadziła limitowaną kolekcję Western Arena. Trend nawiązujący do stylistyki western dotyczy również torebek. Ale tym razem nie chodzi o frędzle. A o zamsz. Najlepiej w pięknym, ciepłym, czekoladowym kolorze.

Torebka z zamszu marki Ochnik: elegancja i wygoda. Pasuje nie tylko to stylizacji boho romantic

Pierwszy przykład to torebka zamszowa marki Ochnik. W naturalnym, głębokim odcieniu brązu. Wymarzona do całej gamy stylizacji, począwszy od casual, poprzez eleganckie oficjalne outfity, aż po boho romantic. Pasuje zarówno do jeansów, jak i biznesowych garniturów czy wiosennych sukienek w kwiaty (lub w hafty). Wykonana w 100 proc. z naturalnej skóry zamszowej już na pierwszy rzut oka wyróżnia się jakością premium. Efektu dopełnia miękkość zamszu, która też rzuca się w oczy. Tym bardziej, że torebka nie jest mała (wysokość 32 cm, szerokość 37, głębokość 13 cm, długość rączki - 24 cm). Cena tej zamszowej torebki to 499,90 zł.

Zamszowa torebka Ochnik Fot. mat. prom. / Ochnik

Minimalistyczna torebka Kazar. Miękki zamsz, prosta forma i dopracowane detale

Zamszowe torebki znajdziesz również w kolekcji Kazar. A to najlepszy dowód na to, że zamsz wcale nie jest zarezerwowany wyłącznie dla stylizacji country, bo może być też bardzo elegancji. Ta minimalistyczna w formie torebka to kwintesencja szyku. Jej piękno to prosta forma, miękki zamsz i dopracowane detale w złotym kolorze. Tu nie ma mowy o pomyłce - od razu wiadomo, że to Kazar i najwyższa półka. Matowy zamsz podkreśla głębię brązu, a jej jednolita bryła od razu zwraca uwagę. Ta torebka będzie idealna na wyjątkowe okazje. Zwłaszcza do eleganckich, minimalistycznych stylizacji, w których "mniej, zawsze oznacza więcej". Cena: 1 099,00 złotych.

Zamszowa torebka Kazar Fot. mat. prom. / Kazar

Torebka zamszowa z H&M. Shopperka w trzech kolorach do wyboru

Trend na zamszowe torebki widać też w sieciówkach. Przykład to zamszowa shopperka w H&M dostępna w trzech kolorach: czekoladowym brązie oraz dwóch odcieniach beżu. Torebka uszyta z naturalnego zamszu ma ciekawą jak na shopperkę, choć prostą formę. To rzeczywiście pojemna torebka, co z pewnością ułatwi szukanie w niej kluczy czy flakonika z perfumami. Jest elegancka, ale z pewnością sprawdzi się na co dzień, do outfitów w stylu casual czy boho. Warto dodać, że jej cena jest bardzo przyjazna, jak na tak dużą torbę z naturalnego zamszu. Kosztuje 389,99 złotych.

