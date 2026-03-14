W tych sukienkach na wiosnę poczujesz się jak bogini. Wybieramy najpiękniejsze z kolekcji Mohito, Medicine i Sinsay

Najpiękniejsze sukienki z nowej kolekcji Sinsay

W Sinsay wiosna rozkwitła na dobre! Marka jak zawsze udowadnia, że najgorętsze trendy mogą iść w parze z niezwykle przystępną ceną. W nowej kolekcji znajdziecie prawdziwe florystyczne szaleństwo, które idealnie wpisuje się w klimat ciepłych miesięcy. Moją uwagę od razu przykuła obłędna, jasna sukienka na ramiączkach, ozdobiona motywem wielkich, malarskich, czerwonych kwiatów. Urocze falbanki przy ramionach dodają jej mnóstwo dziewczęcego wdzięku, a długość midi sprawia, że jest bardzo uniwersalna.

Sukienki w kwiaty idealne na wiosnę Fot. Sinsay

Romantyczne sukienki z nowej kolekcji Medicine

Jeśli kochacie niebanalne wzory, mocne kolory i fasony z duszą, nowości od Medicine z pewnością skradną Wasze serca. Ta polska marka słynie z unikalnych, często autorskich printów i artystycznego sznytu. Ich wiosenna kolekcja to wielki ukłon w stronę romantycznego stylu z nutą boho. Zjawiskowo prezentuje się koszulowa sukienka w głębokim, zgaszonym odcieniu zieleni, w całości pokryta przepięknym, botanicznym wzorem. Bufiaste rękawy 3/4 i wiązanie podkreślające talię genialnie modelują sylwetkę, nadając jej pożądane proporcje. Z kolei dla fanek wyrazistych barw absolutnym modowym "must have" będzie fuksjowa sukienka maxi. Jej głęboki dekolt w serek, zjawiskowe falbany, subtelne sznurowanie i romantyczne odcięcia tworzą kreację, która jest niesamowicie zmysłowa, a jednocześnie bardzo wygodna. Na pewno nie przejdziecie w niej niezauważone!

Piękne sukienki z Medicine Fot. Answear

Rustykalna sukienka z Mohito to perełka na wiosnę i lato

Sielska estetyka "cottagecore" wciąż jest na szczycie trendów, a ta propozycja z Mohito to jej najpiękniejsze uosobienie. Jeśli szukacie tej jednej, wyjątkowej sukienki, która posłuży Wam podczas wszystkich letnich garden party i weekendowych wyjazdów, właśnie ją znalazłyście! Ta urocza, jasna sukienka w drobną, różową łączkę to absolutna perełka z najnowszej kolekcji. Posiada wszystko, co sprawia, że fason wygląda szlachetnie i bardzo kobieco: subtelny dekolt V, zwiewne, krótkie rękawki wykończone niesamowicie uroczą falą (urozmaicony brzeg to hit sezonu!) oraz idealną długość opływającą sylwetkę. Wystarczy dobrać do niej pleciony koszyk, minimalistyczne, skórzane sandałki z paseczkami i delikatną biżuterię.