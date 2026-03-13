Najmodniejsze sneakersy na wiosnę teraz z ogromnym rabatem. Adidas Samba, Puma Palermo i New Balance za ułamek ceny

Wiosna to idealny moment na odświeżenie swojej garderoby, a nic tak nie podkręca stylizacji, jak świetna para butów. W tym sezonie na ulicach wciąż królują klimaty retro i estetyka "terrace core". Niestety, najbardziej pożądane modele zazwyczaj wiążą się ze sporym wydatkiem, ale nie tym razem!

Wyprzedaż adidas Samba

Jeśli mielibyśmy wskazać jeden model butów, który całkowicie zdominował modę uliczną w ostatnich sezonach, bez wahania byłby to Adidas Samba. Te sneakersy o sportowym, piłkarskim rodowodzie zyskały miano absolutnego fenomenu. Dziewczyny z branży mody pokochały je za minimalistyczny, smukły design i charakterystyczną podeszwę z gumy. Zazwyczaj upolowanie swojego rozmiaru graniczyło z cudem, a co dopiero kupienie ich w promocji! Teraz jednak wybrane kolorystyki trafiły na wyprzedaż.

Wyprzedaż Puma Palermo

Kolejny gigantyczny hit, który od kilku miesięcy robi absolutną furorę na TikToku i Instagramie. Puma Palermo to odpowiedź na rosnącą popularność butów w stylu retro. Model ten, mocno inspirowany latami 80. i brytyjską kulturą kibicowską, zachwyca zamszowym wykończeniem i pięknymi detalami. Swoją twarzą promuje je sama Dua Lipa! Dlaczego warto kupić je właśnie teraz na wyprzedaży? Ponieważ to doskonała okazja, by wprowadzić do swojej szafy trochę koloru za naprawdę niewielkie pieniądze. Puma Palermo słynie z genialnych, nasyconych wariantów kolorystycznych – od pudrowego różu, przez butelkową zieleń, aż po intensywny błękit.

Wyprzedaż sneakersów New Balance

Na koniec klasyka, która zdefiniowała pojęcie wygody w modzie codziennej. Marka New Balance to mistrz w łączeniu sportowego komfortu z doskonałym, miejskim designem. Modele w stylu "dad shoes", takie jak masywne 530, biegowe 1906R czy koszykarskie 550, to stały punkt w szafach największych trendsetterek. Ogromna wyprzedaż to idealny moment, by zainwestować w te niezwykle komfortowe buty bez rujnowania portfela. New Balance'y to mistrzowie uniwersalności. W chłodniejsze, wiosenne poranki zestawicie je z długim, klasycznym trenczem i grubymi skarpetami, a w cieplejsze dni z kolarkami i oversizową marynarką.