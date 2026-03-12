Wielka wyprzedaż mgiełek Victoria's Secret do -50%, ale Sol de Janeiro też z mocnym rabatem. Najlepsze na wiosnę i lato

Zastanawiacie się, skąd wziął się ten gigantyczny fenomen? Mgiełki to idealna, lżejsza alternatywa dla tradycyjnych wód perfumowanych. Są bardziej poręczne, można je bez problemu wrzucić do letniej torebki czy koszyka plażowego i idealnie wpisują się w gorące dni, dając uczucie orzeźwienia. Wystarczy kilka psiknięć na ciało i włosy, aby poczuć się świeżo, zmysłowo i wpisać się w modną estetykę "clean girl".

Mgiełki Victoria's Secret taniej nawet o 50%. Znikają w mig!

Na TikToku hasztagi takie jak #victoriassecretmist czy #soldejaneiro mają miliardy wyświetleń. Dziewczyny chwalą się swoimi potężnymi kolekcjami i recenzują poszczególne nuty zapachowe. Efekt? Kiedy tylko w sklepach pojawia się nowa dostawa lub startuje duża promocja, produkty są dosłownie wymiatane z półek, a przed kasami ustawiają się kolejki. To prawdziwe zapachowe szaleństwo! Marka Victoria's Secret to absolutna legenda, od lat króluje na rynku, a ich urocze, smukłe buteleczki to obiekt pożądania kobiet na całym świecie. Teraz nadarza się idealna okazja, by uzupełnić zapasy, bo wybrane zapachy kupimy na wielkiej wyprzedaży z rabatami sięgającymi aż do -50%. To prawdziwa gratka! Jakie zapachy polecamy?Bare Vanilla i Love Spell to istne cuda!

Wyprzedaż kosmetyków Sol de Janeiro

Jeśli Victoria's Secret to niezastąpiony klasyk, tak Sol de Janeiro to obecny król TikToka i absolutny ulubieniec Gen Z. Ta brazylijska marka opanowała rynek dzięki koncepcji "Cheirosa" – co w tamtejszym slangu oznacza po prostu osobę pachnącą niesamowicie smakowicie i zniewalająco od świtu do nocy[6]. Ich mgiełki to esencja wakacyjnej beztroski i plażowego klimatu. Choć zazwyczaj ich cena bywa nieco zaporowa, teraz możecie upolować je z naprawdę mocnym rabatem. Które numery z oferty Sol de Janeiro są najbardziej popularne? Cheirosa '62 - absolutny klasyk i największy bestseller marki. Cheirosa '68 - owocowo-kwiatowy, radosny eliksir z różowym smoczym owocem. Cheirosa '71 - zapach na wskroś apetyczny. Cheirosa '40 – bardzo zmysłowa i elegancka kompozycja z czarną śliwką i wanilią, idealna na ciepłe dni.