Szapołowska cała na czarno, ale to Aleksander skradła show. Niezgoda zabrała męża

Film "Król dopalaczy" jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z życia młodego mężczyzny, który zbudował swój biznes na używkach. W produkcji występuje m.in. Tomasz Włosok. - Sednem tej historii jest to, jak bardzo źle można zainwestować pewne predyspozycje, które się w życiu dostaje. (...) I ten przykład pokazuje, jak z szybkiego sukcesu można spektakularnie upaść - opowiadał o filmie w rozmowie z RMF FM. W obsadzie produkcji znalazła się także Vanessa Aleksander, której nie mogło zabraknąć na premierze. Kto jeszcze pozował na ściance?

Gwiazdy na premierze filmu. Vanessa Aleksander zachwyciła kreacją na ściance

Vanessa Aleksander pojawiła się na wydarzeniu w dopasowanej, czarnej sukience z wysoką stójką przy szyi oraz wysokim rozcięciem na nogę. Do całości dobrała szpilki. Doskonałym uzupełnieniem stylizacji była biżuteria, czyli pokaźne bransoletki, pierścionki i kolczyki. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się bardzo elegancko. Na czarną stylizację postawiła także Grażyna Szapołowska. Aktorka brylowała na ściance w taliowanej marynarce oraz spódnicy do ziemi. Uwagę w kreacji Grażyny Szapołowskiej przykuły także długi naszyjnik oraz mała torebka. Po zdjęcia z premiery filmu zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz na ściance. Tak się prezentowali

Na wydarzeniu pojawili się także Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz. Biznesmenka przybyła na premierę w długim płaszczu. Pierwsze skrzypce w jej stylizacji zagrała jednak torebka marki Chanel. Paweł Markiewicz również postawił na elegancki strój. Wybrał na tę okazję dopasowane spodnie, golf oraz kurtkę. Obok stroju Tomasza Włosoka również nie można przejść obojętnie. Aktor pokazał, że umie bawić się modą i trendami. W odróżnieniu od innych gwiazd postawił na styl retro, czyli marynarkę w kratę, wzorzysty krawat, luźne spodnie i trampki. Tomasz Włosok dobrał do kreacji zegarek na skórzanym pasku w klasycznym stylu. Co sądzicie o stylizacjach gwiazd na premierze? Dajcie znać w sondzie na dole strony.