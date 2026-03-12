Powrót na stronę główną

Ażurowe sukienki na wiosnę w tym sezonie są jeszcze piękniejsze. Modele z Sinsay i H&M robią robotę

Ażurowe sukienki znów królują w wiosennych kolekcjach. Lekka bawełna, subtelne wycięcia i naturalne kolory sprawiają, że to jeden z najbardziej kobiecych trendów sezonu. Sprawdziliśmy, które modele z Sinsay i H&M warto mieć na oku i jak je stylizować. Będziesz zachwycona.
ażurowe sukienki na wiosnę
fot. Instagram @leoniehanne

Kwintesencja kobiecych stylizacji? Ażurowe sukienki na wiosnę - pięknie podkreślą sylwetkę

Ażurowe tkaniny to jeden z tych trendów, które co roku wracają wraz z pierwszymi ciepłymi dniami. Nic dziwnego! Delikatne wycięcia w materiale sprawiają, że sukienki są lekkie, przewiewne i bardzo kobiece. W tym sezonie projektanci szczególnie stawiają na naturalne kolory: beż, biel i pastele. To właśnie one najlepiej podkreślają strukturę ażurowych wzorów. Stylizowanie takich sukienek jest wyjątkowo proste. W wersji miejskiej świetnie wyglądają z klasycznymi sneakersami i jeansową kurtką oversize. Jeśli chcesz uzyskać bardziej elegancki efekt, wystarczy dodać skórzane sandały na niskim obcasie i minimalistyczną torebkę. Ażurowe sukienki mają też ogromny atut - same w sobie są ozdobą, dlatego nie potrzebują wielu dodatków.

 

Ażurowe sukienki na wiosnę to świetny wybór. Poszukiwania tej idealnej zacznij od Sinsay

Ażurowe sukienki na wiosnę nie muszą być drogie, żeby wyglądały stylowo. Idealnym tego przykładem są modele z Sinsay. Szczególnie ciekawą propozycją jest ażurowa sukienka szmizjerka midi z paskiem. Krój inspirowany koszulą nadaje jej elegancki charakter, a pasek w talii pięknie podkreśla sylwetkę. To model, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas spaceru po mieście. Natomiast bawełniana ażurowa sukienka midi z marszczeniem jest bardziej dziewczęca i swobodna. Marszczenie w górnej części nadaje jej lekkości i sprawia, że świetnie układa się na sylwetce. W stylizacji wiosennej warto zestawić ją z jasnymi espadrylami i plecioną torbą. Taki zestaw od razu przywołuje klimat wakacyjnych kurortów, nawet jeśli jesteś jeszcze w środku miasta.

ażurowe sukienki na wiosnę
ażurowe sukienki na wiosnęfot. Sinsay

W H&M trudno zawiesić oko na jednej kreacji. Wszystkie ażurowe sukienki na wiosnę są piękne

W H&M dominują minimalistyczne formy i niezwykle dopracowane detale. Jednym z ciekawszych modeli jest sukienka o prostym kroju z delikatnym ażurowym wzorem, która świetnie sprawdzi się jako baza do wielu stylizacji. Wystarczy dodać skórzaną kurtkę i botki, by uzyskać modny kontrast, aczkolwiek zestaw z klapkami też jest mile widziany! W kolekcji znajdziesz też bardziej letnią wersję, która idealnie sprawdzi się podczas cieplejszych dni. W połączeniu z sandałami na płaskiej podeszwie i dużymi okularami przeciwsłonecznymi tworzy stylizację wprost idealną tak naprawdę na każdą okazję. To właśnie w tym tkwi siła ażurowych sukienek - są efektowne, ale jednocześnie niezwykle łatwe do stylizowania.

ażurowe sukienki na wiosnę
ażurowe sukienki na wiosnęfot. H&M
 

