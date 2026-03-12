Ażurowe sukienki na wiosnę w tym sezonie są jeszcze piękniejsze. Modele z Sinsay i H&M robią robotę

Ażurowe tkaniny to jeden z tych trendów, które co roku wracają wraz z pierwszymi ciepłymi dniami. Nic dziwnego! Delikatne wycięcia w materiale sprawiają, że sukienki są lekkie, przewiewne i bardzo kobiece. W tym sezonie projektanci szczególnie stawiają na naturalne kolory: beż, biel i pastele. To właśnie one najlepiej podkreślają strukturę ażurowych wzorów. Stylizowanie takich sukienek jest wyjątkowo proste. W wersji miejskiej świetnie wyglądają z klasycznymi sneakersami i jeansową kurtką oversize. Jeśli chcesz uzyskać bardziej elegancki efekt, wystarczy dodać skórzane sandały na niskim obcasie i minimalistyczną torebkę. Ażurowe sukienki mają też ogromny atut - same w sobie są ozdobą, dlatego nie potrzebują wielu dodatków.
Ażurowe sukienki na wiosnę nie muszą być drogie, żeby wyglądały stylowo. Idealnym tego przykładem są modele z Sinsay. Szczególnie ciekawą propozycją jest ażurowa sukienka szmizjerka midi z paskiem. Krój inspirowany koszulą nadaje jej elegancki charakter, a pasek w talii pięknie podkreśla sylwetkę. To model, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas spaceru po mieście. Natomiast bawełniana ażurowa sukienka midi z marszczeniem jest bardziej dziewczęca i swobodna. Marszczenie w górnej części nadaje jej lekkości i sprawia, że świetnie układa się na sylwetce. W stylizacji wiosennej warto zestawić ją z jasnymi espadrylami i plecioną torbą. Taki zestaw od razu przywołuje klimat wakacyjnych kurortów, nawet jeśli jesteś jeszcze w środku miasta.
W H&M dominują minimalistyczne formy i niezwykle dopracowane detale. Jednym z ciekawszych modeli jest sukienka o prostym kroju z delikatnym ażurowym wzorem, która świetnie sprawdzi się jako baza do wielu stylizacji. Wystarczy dodać skórzaną kurtkę i botki, by uzyskać modny kontrast, aczkolwiek zestaw z klapkami też jest mile widziany! W kolekcji znajdziesz też bardziej letnią wersję, która idealnie sprawdzi się podczas cieplejszych dni. W połączeniu z sandałami na płaskiej podeszwie i dużymi okularami przeciwsłonecznymi tworzy stylizację wprost idealną tak naprawdę na każdą okazję. To właśnie w tym tkwi siła ażurowych sukienek - są efektowne, ale jednocześnie niezwykle łatwe do stylizowania.