Kurtki w groszki wracają do łask. Ten wzór właśnie podbija wiosenne kolekcje Oysho, Reserved i Bershki

Reserved ma piękne kurtki w groszki. Nawet najprostsza stylizacja wywoła efekt wow

Motyw groszków przewija się praktycznie co sezon, zdobiąc dodatki, ale też okrycia wierzchnie, przemycając do nich estetykę retro. Widać to szczególnie w modelach z Reserved – kurtka z kontrastowym kołnierzem łączy klasyczny fason z delikatnym, dziewczęcym wzorem. Grochy nadają jej lekkości, a kontrastowy detal przy kołnierzu sprawia, że całość wygląda bardzo modowo. Ciekawą alternatywą jest też jeansowa kurtka, która pokazuje, jak dobrze groszki odnajdują się w casualowym wydaniu. Denim z nadrukiem świetnie sprawdzi się na każdą okazję. Zestaw go z jasnymi jeansami i białym T-shirtem, aby wzór grał pierwsze skrzypce. Jeśli chcesz podkręcić stylizację, zestaw kurtkę z prostą spódnicą midi i mokasynami. Groszki lubią minimalizm, dzięki temu nie wyglądają przesadnie słodko.

kurtki w groszki fot. Reserved

Kurtki w groszki podkręcą każdą stylizację. Bershka ma propozycje nie do odrzucenia

Co powiesz na propozycję Bershki? Krój oversize i wyrazisty print sprawiają, że to element stylizacji, który od razu przyciąga uwagę. Wręcz przeskalowany fason w połączeniu z groszkami wywołuje efekt wow, wpisując się tak naprawdę w każdy styl. Kurtka sprawdzi się w połączeniu z szerokimi spodniami cargo, crop topem i sneakersami. Jeśli chcesz złagodzić charakter streetwear, narzuć ją na prostą, czarną sukienkę. Jak widzisz możesz eksperymentować z różnymi połączeniami, tworząc tym sposobem efektowne stylizacje!

kurtki w groszki fot. Bershka

A co słychać w Oysho? Nawet tam znajdziesz bardzo ciekawe kurtki w groszki

Groszki mogą świetnie funkcjonować także w sportowej garderobie. W kolekcji Oysho pojawiły się techniczne kurtki z wodoodpornych materiałów, w tym model z hydrofobową powłoką. Innowacyjne tkaniny, takie jak AEROGEL czy lekkie wypełnienia, sprawiają, że kurtka sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas aktywności na świeżym powietrzu. Kurtkę w groszki możesz połączyć z legginsami i sneakersami, ale równie dobrze wygląda z prostymi jeansami i gładką koszulą. Taki miks podkreśla nowoczesny charakter wzoru i pokazuje, że groszki nie są już tylko motywem retro, ale pełnoprawnym elementem miejskiego stylu.