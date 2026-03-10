Pierścionek zaręczynowy Seleny Gomez, czy Hailey Bieber? Wyglądają jak z bajki

Pierścionek zaręczynowy w stylu Seleny Gomez

Pierścionek Seleny Gomez robi równie duże wrażenie. To propozycja dla kobiet, które lubią się wyróżniać i szukają czegoś mniej oczywistego. Największą uwagę przyciąga diament o szlifie markiza. Ten charakterystyczny, wydłużony kształt ma ciekawą historię. Według legendy powstał na zlecenie króla Francji Ludwika XV, który chciał stworzyć diament przypominający kształt ust swojej ukochanej – Markizy de Pompadour. Dzięki temu pierścionek wygląda niezwykle elegancko i przyciąga wzrok z daleka. To idealny wybór dla kobiet z artystyczną duszą.

Pierścionek zaręczynowy Seleny Gomez Fot. Instagram: @selenagomez

Pierścionki zaręczynowe w styly Hailey Bieber

Pierścionek zaręczynowy w stylu Hailey Bieber. Minimalizm, który robi ogromne wrażenie Jeśli lubisz elegancję i zasadę „less is more", styl Hailey Bieber może być strzałem w dziesiątkę. Jej pierścionek zachwycił fanów na całym świecie prostotą i klasą. Najważniejszy element to duży diament o owalnym szlifie, który pięknie odbija światło i sprawia, że palce wyglądają smuklej. Kamień osadzony jest na cienkiej, delikatnej obrączce ze złota w stylu solitaire. Efekt? Biżuteria, która jest jednocześnie subtelna i spektakularna. Nic dziwnego, że ten typ pierścionka stał się jednym z najczęściej wybieranych w ostatnich latach.

Hailey czy Selena? Ten wybór może zdradzić twój styl

Minimalistyczny diament w stylu Hailey Bieber czy spektakularny szlif markiza jak u Seleny Gomez? Oba pierścionki zachwycają, ale pasują do zupełnie innych osobowości. Jedno jest pewne – jeśli marzysz o podobnym modelu, warto wcześniej podrzucić inspiracje swojemu partnerowi. W końcu to biżuteria, którą będziesz nosić przez całe życie.